      понеделник, 12.01.26
          Авариен ремонт спря влаковете между гара Перник Разпределителна и гара Разменна

          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Движението на влаковите композиции в участъка между гара Перник Разпределителна и гара Разменна е временно преустановено. Причината за спирането е възникнала повреда на железния път, съобщиха от пресцентъра на „Български държавни железници“ (БДЖ).

          Поради наложителния авариен ремонт се въвеждат промени в движението на няколко влака. Последният пътнически влак по разписание, който пътува в посока Перник в 17:55 ч. към Септември (с час на пристигане 22:52 ч.), се отменя в участъка Перник – Разменна.

          Засегната е и композицията, която тръгва от София в 17:58 ч. и трябва да пристигне в Перник в 19:43 ч. Този влак също е отменен, като е създадена организация за пренасочване на пътниците.

          Поради същата техническа причина крайградският пътнически влак по направление Волуяк – Перник е отменен в отсечката между Разменна и Перник. От националния железопътен превозвач уточняват, че пътниците се пренасочват към следващите влакове, движещи се по това направление, докато тече аварийният ремонт на железния път.

