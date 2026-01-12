НА ЖИВО
      понеделник, 12.01.26
          Война

          Бивш директор на МИ6 посочи как да разпознаем фалшивия от истинския Путин

          Руският президент Владимир Путин редовно използва двойници по време на публични събития, за да минимизира заплахата от убийство на фона на пълномащабната война срещу Украйна, според бившия ръководител на британското разузнаване МИ6 Ричард Диърлав, цитиран от The ​​Sun.

          Според него информацията на украинското разузнаване за появата на двойници на Путин е надеждна и решението кой се появява публично се взема, като се вземат предвид рисковете за сигурността.

          „Това е част от строг протокол за сигурност, който отдавна е стандартна практика“, отбеляза Диърлав.

          Западните анализатори свързват увеличеното използване на двойници с пълномащабната война на Русия срещу Украйна. Украинските разузнавателни служби многократно са демонстрирали способността си да поразяват цели дълбоко зад руските линии, което значително увеличава опасенията на близките до руския президент.

          „Той би бил приоритетна цел за украинските дронове, ако знаеха точно къде и кога се намира“, обясни бившият ръководител на МИ6.

          Според Диърлав, дубльори не се използват по време на дипломатически преговори и затворени лични срещи.

          „Изключително трудно е да се представиш за Путин от близко разстояние“, подчерта той.

          Въпреки това, на публични събития на открито – като посещения на фабрики, екскурзии до изложби или разходки – използването на двойници е значително по-вероятно поради невъзможността за пълен контрол над средата.

          Допълнителни подозрения се подкрепят от репортаж от 2023 г. на японската телевизионна мрежа TBS. Експерти са използвали изкуствен интелект, за да анализират израженията на лицето и движенията на тялото на Путин по време на различни публични изяви.

          Според проучването истинският Путин е присъствал на парада на 9 май в Москва. Междувременно, по време на инспекцията на Кримския мост почти година по-рано, вероятно се е появил двойник – приликата между тях е била малко над 50%.

          - Реклама -

