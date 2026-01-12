НА ЖИВО
          Европа

          Бившият министър на правосъдието на Полша получи политическо убежище в Унгария

          Збигнев Зебро
          Збигнев Зебро
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Бившият министър на правосъдието на Полша и бивш главен прокурор Збигнев Зебро, който е изправен пред 26 обвинения в родината си, е получил политическо убежище в Унгария, съобщава в своя профил в социалната мрежа X Бартош Левандовски, адвокат на бившия правосъден министър.

          Унгарското правителство е предоставило на Зебро политическо убежище „във връзка с действията на прокуратурата и правителствените агенции, които са довели до поредица от действия, носещи белезите на политически мотивирани репресии“.

          Освен това, Левандовски посочи систематичното използване на „правоприлагащи органи за репресии срещу политическата опозиция в Полша и откритите изявления за арести и репресии, направени от политици от настоящото управляващо мнозинство“, като оправдание за предоставянето на убежище на бившия министър.

          Той също така посочи „политически натиск върху съдиите в Полша при решаване на дела, свързани с разследването на Фонда за справедливост и промени в метода за назначаване на съдии, „заобикаляйки законовия жребий“.

          Левандовски заяви, че предоставеното на Зебро политическо убежище „е оправдано и в светлината на изявления на членове на правителството (включително настоящия министър на правосъдието), намекващи за възможността моят клиент да бъде отвлечен и незаконно транспортиран до Полша от службите за сигурност в багажника на кола“.

          Самият Зебро също коментира убежището си в Унгария, отбелязвайки, че избира да „се бори с политическия бандитизъм и беззаконието“.

          „Съпротивлявам се на прогресивната диктатура. Правя го в името на принципите, които винаги са ме ръководили и заради които днес станах мишена на личната вендета на Доналд Туск и неговото обкръжение. Станах мишена на това преследване и лов, защото като главен прокурор инициирах множество разследвания за тяхната корупция и кражба“, заяви той.

          По думите му, в тази ситуация е решил „да се възползвам от убежището, предоставено ми от унгарското правителство поради политическите репресии в Полша“.

          Полските прокурори обвиняват бившия министър на правосъдието в ръководене на организирана престъпна група и използване на положението си за извършване на престъпни деяния. Той е заподозрян в извършването на 26 престъпления. По-конкретно, смята се, че Зебро е инструктирал подчинените си да нарушават закона, за да осигурят субсидии от Фонда за справедливост за избрани организации, намесвал се е в подготовката на предложенията за търгове и е позволил предоставянето на средства на неоторизирани организации.

          По-рано медиите съобщиха, че малко преди Коледа унгарската делегация в ЕС е изпратила писмо до всички останали делегации на държавите членки в Брюксел, в което се съобщава, че Унгария е предоставила убежище на полски граждани. Имената им не бяха разкрити.

          Полското външно министерство заяви, че съжалява за решението на Унгария да предостави убежище на двама полски граждани и смята, че това е навредило на двустранните отношения.

