Бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро получи убежище в Унгария

Бившият министър на правосъдието на Полша, Збигнев Зебро, получи политическо убежище в Унгария, след като напусна родината си, твърдейки, че е изправен пред заплаха от репресии. Зебро, който през 2018 г. бе един от инициаторите на съдебна реформа, която целеше да ограничи съдебната система в Полша, заяви, че е подложен на политически преследвания.
„В тази ситуация реших да се възползвам от предоставеното ми убежище от унгарското правителство във връзка с политическите репресии в Полша. Искам да изразя дълбоката си благодарност на министър-председателя на Унгария Виктор Орбан“, написа той в социалните мрежи.
Зебро бе една от основните фигури в консервативната партия „Право и справедливост“, която загуби властта през 2023 г. на парламентарните избори. Той твърди, че действията на настоящия полски премиер срещу него са мотивирани от лична жажда за отмъщение.
Името на Зебро е свързано и с разследване за закупуването на израелския шпионски софтуер „Пегас“ от правителството на „Право и справедливост“. Смята се, че програмата е била използвана за следене на политически опоненти. Ако бъде признат за виновен, Зебро може да бъде осъден на до 25 години затвор.
