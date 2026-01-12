НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро получи убежище в Унгария

          0
          85
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Бившият министър на правосъдието на Полша, Збигнев Зебро, получи политическо убежище в Унгария, след като напусна родината си, твърдейки, че е изправен пред заплаха от репресии. Зебро, който през 2018 г. бе един от инициаторите на съдебна реформа, която целеше да ограничи съдебната система в Полша, заяви, че е подложен на политически преследвания.

          - Реклама -

          „В тази ситуация реших да се възползвам от предоставеното ми убежище от унгарското правителство във връзка с политическите репресии в Полша. Искам да изразя дълбоката си благодарност на министър-председателя на Унгария Виктор Орбан“, написа той в социалните мрежи.

          Зебро бе една от основните фигури в консервативната партия „Право и справедливост“, която загуби властта през 2023 г. на парламентарните избори. Той твърди, че действията на настоящия полски премиер срещу него са мотивирани от лична жажда за отмъщение.

          Името на Зебро е свързано и с разследване за закупуването на израелския шпионски софтуер „Пегас“ от правителството на „Право и справедливост“. Смята се, че програмата е била използвана за следене на политически опоненти. Ако бъде признат за виновен, Зебро може да бъде осъден на до 25 години затвор.

          Бившият министър на правосъдието на Полша, Збигнев Зебро, получи политическо убежище в Унгария, след като напусна родината си, твърдейки, че е изправен пред заплаха от репресии. Зебро, който през 2018 г. бе един от инициаторите на съдебна реформа, която целеше да ограничи съдебната система в Полша, заяви, че е подложен на политически преследвания.

          - Реклама -

          „В тази ситуация реших да се възползвам от предоставеното ми убежище от унгарското правителство във връзка с политическите репресии в Полша. Искам да изразя дълбоката си благодарност на министър-председателя на Унгария Виктор Орбан“, написа той в социалните мрежи.

          Зебро бе една от основните фигури в консервативната партия „Право и справедливост“, която загуби властта през 2023 г. на парламентарните избори. Той твърди, че действията на настоящия полски премиер срещу него са мотивирани от лична жажда за отмъщение.

          Името на Зебро е свързано и с разследване за закупуването на израелския шпионски софтуер „Пегас“ от правителството на „Право и справедливост“. Смята се, че програмата е била използвана за следене на политически опоненти. Ако бъде признат за виновен, Зебро може да бъде осъден на до 25 години затвор.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Димитър Вучев: София никога не е била с толкова много боклуци по улицата

          Златина Петкова -
          "София никога не е била с толкова много боклуци по улицата. Ситуацията с боклука е еманация на управлението на столицата през последните две години." Това...
          Футбол

          Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

          Николай Минчев -
          Ръководството на ЦСКА Густаво Бусато обяви раздялата с бразилския вратар Густаво Бусато, който е чужденецът с най-много мачове в историята на клуба. "ЦСКА се разделя...
          Инциденти

          Авариен ремонт спря влаковете между гара Перник Разпределителна и гара Разменна

          Пола Жекова -
          Движението на влаковите композиции в участъка между гара Перник Разпределителна и гара Разменна е временно преустановено. Причината за спирането е възникнала повреда на железния...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions