Борисов: Радев имаше едноличната власт няколко години, ние имаме основание да продължим да управляваме (НА ЖИВО)

„Ние имаме абсолютното основание, след всичко направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме“ – това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като премиерът в оставка Росен Желязков върна на президента неизпълнен първия мандат за съставяне на правителство.

Борисов коментира, че партията му ще направи подобна заявка „за цялата власт“, каквато са направили и от ПП-ДБ и „Възраждане“. Лидерът на ГЕРБ добави, че „Радев имаше цялата еднолична власт няколко години“.

„Това правителство беше добро, но беше много тихо“, отбеляза Борисов, като посочи успехите на кабинета „Желязков“. Сред тях той подчерта навлизането на еврото в България без скандали и трудности.