      понеделник, 12.01.26
          Политика

          Борисов: Радев имаше едноличната власт няколко години, ние имаме основание да продължим да управляваме (НА ЖИВО)

          2
          221
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Ние имаме абсолютното основание, след всичко направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме“ – това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като премиерът в оставка Росен Желязков върна на президента неизпълнен първия мандат за съставяне на правителство.

          Борисов коментира, че партията му ще направи подобна заявка „за цялата власт“, каквато са направили и от ПП-ДБ и „Възраждане“. Лидерът на ГЕРБ добави, че „Радев имаше цялата еднолична власт няколко години“.

          „Това правителство беше добро, но беше много тихо“, отбеляза Борисов, като посочи успехите на кабинета „Желязков“. Сред тях той подчерта навлизането на еврото в България без скандали и трудности.

          ОФИЦИАЛНО: Първият мандат е неуспешен, Желязков върна празна папка на Радев ОФИЦИАЛНО: Първият мандат е неуспешен, Желязков върна празна папка на Радев

          2. Трябва незабавна Лустрация и забрана да участват в избори или да заемат каквито и да е властови позиции ГЕББ – СДС (накратко групировката СИК ). Народа не иска мутрите. Махайте се от властта! Махайте се и от България! Никой не ви иска! Помолете Бога за прошка и най -добре всички в вкупом цялата върхушка, която от 1999 та година години мачкате България и народът й да се покаете, защото идва Царството Божие с много страшна сила, и вече почти нямате време за покаяние, защото идва Съдът Божи!

