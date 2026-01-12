Бременна жена с високо ниво на алкохол в кръвта роди бебе с опасни показатели

38-годишна бременна жена в Полша роди дете с високи нива на алкохол в кръвта, съобщава TVP World.

- Реклама -

Жената, която е била в 36-та седмица от бременността, постъпила в болница, където лекарите установили, че е в нетрезво състояние. Анализите показали опасно количество алкохол в кръвта ѝ.

За да се предотврати риск за бебето, лекарите решават да извършат цезарово сечение, за да гарантират безопасността на новороденото.

След раждането се установило, че и бебето има алкохол в кръвта си, но за момента състоянието му е стабилно.

Майката е все още в болницата, а съгласно закона, тя може да бъде осъдена на до пет години затвор за този инцидент.