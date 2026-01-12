БУНТ: Най-голямата стачка в историята на Ню Йорк парализира града

Над 15 000 медицински сестри в Ню Йорк започнаха стачка, като това е най-голямата стачка в историята на града, съобщават местните медии. Причината за протеста са условията на труд и сигурността на пациентите, след като преговорите за нов колективен договор между болниците и профсъюза New York State Nurses Association (NYSNA) стигнаха до задънена улица.

Синдикатът NYSNA посочва, че болничните ръководства поставят печалбите над грижата за пациентите. Протести бяха организирани пред редица частни болници, включително такива на New York-Presbyterian, Montefiore Bronx и Mount Sinai. От синдиката обвиняват болничните директори в „алчност“, твърдейки, че те „сложиха печалбата пред безопасната грижа за пациентите и принудиха сестрите да излязат на стачка, вместо да бъдат до пациентите си“.

Няколко болници отменят операции и наемат временен персонал

В отговор на стачката болничните групи в Ню Йорк предприеха мерки, като отмениха част от планираните операции, прехвърлиха или изписаха пациенти и наеха временен персонал. Болницата Mount Sinai съобщи, че е осигурила около 1400 квалифицирани медицински сестри и ще продължи да предоставя безопасна грижа за пациентите, въпреки протестите. Те обаче уточняват, че синдикатът е отказал да отстъпи от своите „крайни икономически искания“.

Подкрепа от кмета на Ню Йорк и история на жертвите на медицинските сестри

Кметът на Ню Йорк, Зоран Мамдани, изрази публична подкрепа за медицинските сестри, като припомни ролята им по време на атентатите от 11 септември и пандемията от COVID-19, когато те работеха дори с риск за собственото си здраве. Той призова всички страни да се върнат на масата за преговори и да водят разговорите „добросъвестно“.