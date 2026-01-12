НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          БУНТ: Най-голямата стачка в историята на Ню Йорк парализира града

          0
          30
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Над 15 000 медицински сестри в Ню Йорк започнаха стачка, като това е най-голямата стачка в историята на града, съобщават местните медии. Причината за протеста са условията на труд и сигурността на пациентите, след като преговорите за нов колективен договор между болниците и профсъюза New York State Nurses Association (NYSNA) стигнаха до задънена улица.

          - Реклама -

          Синдикатът NYSNA посочва, че болничните ръководства поставят печалбите над грижата за пациентите. Протести бяха организирани пред редица частни болници, включително такива на New York-Presbyterian, Montefiore Bronx и Mount Sinai. От синдиката обвиняват болничните директори в „алчност“, твърдейки, че те „сложиха печалбата пред безопасната грижа за пациентите и принудиха сестрите да излязат на стачка, вместо да бъдат до пациентите си“.

          Марджъри Тейлър Грийн обвини Тръмп, че изоставя „Америка на първо място“ заради Венецуела Марджъри Тейлър Грийн обвини Тръмп, че изоставя „Америка на първо място“ заради Венецуела

          Няколко болници отменят операции и наемат временен персонал

          В отговор на стачката болничните групи в Ню Йорк предприеха мерки, като отмениха част от планираните операции, прехвърлиха или изписаха пациенти и наеха временен персонал. Болницата Mount Sinai съобщи, че е осигурила около 1400 квалифицирани медицински сестри и ще продължи да предоставя безопасна грижа за пациентите, въпреки протестите. Те обаче уточняват, че синдикатът е отказал да отстъпи от своите „крайни икономически искания“.

          Подкрепа от кмета на Ню Йорк и история на жертвите на медицинските сестри

          Кметът на Ню Йорк, Зоран Мамдани, изрази публична подкрепа за медицинските сестри, като припомни ролята им по време на атентатите от 11 септември и пандемията от COVID-19, когато те работеха дори с риск за собственото си здраве. Той призова всички страни да се върнат на масата за преговори и да водят разговорите „добросъвестно“.

          Стачкуващите служители на Boeing отхвърлиха и четвъртото предложение за трудов договор – ОБНОВЕНА Стачкуващите служители на Boeing отхвърлиха и четвъртото предложение за трудов договор – ОБНОВЕНА

          Над 15 000 медицински сестри в Ню Йорк започнаха стачка, като това е най-голямата стачка в историята на града, съобщават местните медии. Причината за протеста са условията на труд и сигурността на пациентите, след като преговорите за нов колективен договор между болниците и профсъюза New York State Nurses Association (NYSNA) стигнаха до задънена улица.

          - Реклама -

          Синдикатът NYSNA посочва, че болничните ръководства поставят печалбите над грижата за пациентите. Протести бяха организирани пред редица частни болници, включително такива на New York-Presbyterian, Montefiore Bronx и Mount Sinai. От синдиката обвиняват болничните директори в „алчност“, твърдейки, че те „сложиха печалбата пред безопасната грижа за пациентите и принудиха сестрите да излязат на стачка, вместо да бъдат до пациентите си“.

          Марджъри Тейлър Грийн обвини Тръмп, че изоставя „Америка на първо място“ заради Венецуела Марджъри Тейлър Грийн обвини Тръмп, че изоставя „Америка на първо място“ заради Венецуела

          Няколко болници отменят операции и наемат временен персонал

          В отговор на стачката болничните групи в Ню Йорк предприеха мерки, като отмениха част от планираните операции, прехвърлиха или изписаха пациенти и наеха временен персонал. Болницата Mount Sinai съобщи, че е осигурила около 1400 квалифицирани медицински сестри и ще продължи да предоставя безопасна грижа за пациентите, въпреки протестите. Те обаче уточняват, че синдикатът е отказал да отстъпи от своите „крайни икономически искания“.

          Подкрепа от кмета на Ню Йорк и история на жертвите на медицинските сестри

          Кметът на Ню Йорк, Зоран Мамдани, изрази публична подкрепа за медицинските сестри, като припомни ролята им по време на атентатите от 11 септември и пандемията от COVID-19, когато те работеха дори с риск за собственото си здраве. Той призова всички страни да се върнат на масата за преговори и да водят разговорите „добросъвестно“.

          Стачкуващите служители на Boeing отхвърлиха и четвъртото предложение за трудов договор – ОБНОВЕНА Стачкуващите служители на Boeing отхвърлиха и четвъртото предложение за трудов договор – ОБНОВЕНА
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Валентин Кардамски: САЩ трябва да знаят, че Иран не е Венецуела

          Златина Петкова -
          "САЩ трябва да знаят, че Иран не е Венецуела." Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Кардамски...
          Правосъдие

          Израелската полиция обяви бивш съветник на Нетаняху за „издирван беглец“

          Пола Жекова -
          За първи път израелските органи на реда официално определиха Гисаел Айнхорн, бивш съветник от предизборния щаб на премиера Бенямин Нетаняху, като "издирван беглец". Развитието...
          Общество

          Силната зимна буря в Истанбул спря 124 полета и затрудни градския транспорт

          Дамяна Караджова -
          Заради усложнената зимна обстановка и очакваните интензивни снеговалежи, Истанбул обяви нови ограничения и отмени 124 полета.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions