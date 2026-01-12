Целият Киев остана без електричество

В понеделник следобед, 12 януари, в целия Киев е спряно електричеството, съобщава местната електрическа компания ДТЕК, позовавайки се на команда от „Укренерго“, предава УНИАН.

Принудителният ход на електроснабдителната компания е свързан с неотдавнашния руски обстрел на столицата на Украйна в нощта на 9 януари, който съвпадна с рязко застудяване и значително влошаване на метеорологичните условия.

В резултат на нападението през целия период, започващ от петък, бяха в сила аварийни прекъсвания на електрозахранването на левия бряг на Киев, както и в части от Голосеевския и Печьорския район на града.

Веднага след нападението графиците за прекъсване на електрозахранването бяха преустановени и на десния бряг, но до вечерта стабилизиращите или почасови прекъсвания бяха възстановени за жителите на тази част на украинската столица.