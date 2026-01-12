НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Целият Киев остана без електричество

          0
          84
          Руски удари по Киев
          Руски удари по Киев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В понеделник следобед, 12 януари, в целия Киев е спряно електричеството, съобщава местната електрическа компания ДТЕК, позовавайки се на команда от „Укренерго“, предава УНИАН.

          - Реклама -

          Принудителният ход на електроснабдителната компания е свързан с неотдавнашния руски обстрел на столицата на Украйна в нощта на 9 януари, който съвпадна с рязко застудяване и значително влошаване на метеорологичните условия.

          В резултат на нападението през целия период, започващ от петък, бяха в сила аварийни прекъсвания на електрозахранването на левия бряг на Киев, както и в части от Голосеевския и Печьорския район на града.

          Веднага след нападението графиците за прекъсване на електрозахранването бяха преустановени и на десния бряг, но до вечерта стабилизиращите или почасови прекъсвания бяха възстановени за жителите на тази част на украинската столица.

          В понеделник следобед, 12 януари, в целия Киев е спряно електричеството, съобщава местната електрическа компания ДТЕК, позовавайки се на команда от „Укренерго“, предава УНИАН.

          - Реклама -

          Принудителният ход на електроснабдителната компания е свързан с неотдавнашния руски обстрел на столицата на Украйна в нощта на 9 януари, който съвпадна с рязко застудяване и значително влошаване на метеорологичните условия.

          В резултат на нападението през целия период, започващ от петък, бяха в сила аварийни прекъсвания на електрозахранването на левия бряг на Киев, както и в части от Голосеевския и Печьорския район на града.

          Веднага след нападението графиците за прекъсване на електрозахранването бяха преустановени и на десния бряг, но до вечерта стабилизиращите или почасови прекъсвания бяха възстановени за жителите на тази част на украинската столица.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Арести в Турция: Разбиха схема за милиони в Сухопътните войски

          Георги Петров -
          Турските полицейски служби са задържали общо 21 лица, сред които и шестима военнослужещи, в хода на мащабно разследване на корупционни практики. Акцията е насочена...
          Европа

          Франция набира младежи за платена доброволна военна служба с възнаграждение от 800 евро

          Екип Евроком -
          Франция официално даде старт на кампания за набиране на хиляди млади хора за нова 10-месечна доброволна национална военна служба. Първите одобрени участници ще започнат...
          Война

          Руската армия засилва натиска над ВСУ при Часов Яр

          Иван Христов -
          По време на влошаването на метеорологичните условия (сняг и слана), руските войски са увеличили натиска при Часов Яр в Донецка област, съобщават от 24-та...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions