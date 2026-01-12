Част от таван се срути в търговския център „Космос“ в Солун

Инцидентът в един от най-големите търговски центрове на Солун – „Космос“, се е случил в събота следобед. Част от таван на първия етаж, където се намират ресторанти и заведения за бързо хранене, се срути и 45-годишна жена пострада. Тя беше транспортирана с линейка до болница в града.

Сградата, известна със своето местоположение и популярност сред посетителите, включително български граждани, които често пазаруват в Солун, обикновено е пълна с хора. Инцидентът, който е станал на натоварено място, предизвика паника сред клиентите.

Разследващите органи са започнали проверка по случая.