CNN: Киев потъна в студ и мрак заради руските удари

Киев и редица региони на Украйна преживяват критични прекъсвания на електрозахранването и отоплението на фона на интензивни руски атаки срещу енергийния сектор, докато страната е обхваната от големи студове, съобщава CNN.

- Реклама -

В неделя Украйна се бори да възстанови електрозахранването на десетки хиляди хора, останали без отопление по време на рязко застудяване след седмица на масирани руски атаки. Ударите повредиха допълнително енергийната инфраструктура на страната, тласвайки я до ръба на колапс.

Киев: минус 10°C и повече от хиляда сгради без отопление

В столицата отоплението беше възстановено в приблизително 85% от жилищните сгради ден след като Киев остана напълно без електричество, отопление и вода в събота. Междувременно, според кмета Виталий Кличко, повече от 1000 сгради все още нямат отопление, докато дневните температури паднаха до -10°C.

Кличко предупреди, че ситуацията с електропреносната мрежа на града остава „много трудна“ въпреки продължаващите усилия за възстановяването й.

Целенасочени удари срещу производството на топлина

Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че Русия е атакувала енергийната инфраструктура ежедневно през последната седмица, именно по време на период на рязко застудяване.

„Врагът умишлено изстреля балистични ракети по топлогенериращи съоръжения. Ситуацията беше допълнително усложнена от трудните метеорологични условия и значителното понижение на температурите“, подчерта тя.

Според нея основната задача на правителството е да възстанови нормалните условия за живот на населението възможно най-бързо.

Отоплителни пунктове и живот без ток

Държавната служба за извънредни ситуации съобщи за инсталирането на мобилни отоплителни пунктове в Киев, където хората могат да се стоплят, да зареждат телефоните си и да пият горещ чай.

Жителите на града обаче съобщават за изключителните трудности на живота без електричество в разгара на зимата.

71-годишната пенсионерка Галина Турчин, чийто апартамент е повреден от отломки от руски дрон, е принудена да живее със счупен прозорец, покрит с пластмаса и фолио.

„Надяваме се да ни дадат отопление. Ако не електричество, то поне отопление“, казва тя.

Жената признава, че не е готвила от два дни и е яла само остатъци.

Според Олексий Кулеба, вицепремиер по възстановяването на Украйна, настоящите атаки са сред най-масовите удари по енергийната система на столицата от началото на войната насам, особено по време на период на влошаване на метеорологичните условия.

През декември жителите на Киев бяха без ток средно по 9,5 часа на ден. Асансьорите във високите сгради не работеха, възрастните хора бяха блокирани в домовете си, а генераторите се превърнаха в постоянна характеристика на градския живот.

Прекъсвания на електрозахранването в цялата страна

В събота „Укренерго“ наложи аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев и околния регион, за да стабилизира повредената система. Руските удари в неделя вечерта също така спряха електрозахранването в Днепропетровска и Запорожка област. В Запорожие над 13 000 души останаха без ток.

Според правителствени данни близо 700 000 клиенти са загубили ток през последните седем дни, преди той да бъде възстановен. Властите обаче предупреждават, че ситуацията ще остане нестабилна известно време, като в Киев ще продължат планираните прекъсвания с продължителност приблизително осем часа.

В села близо до столицата хората са без ток от четири дни, което доведе до затваряне на пътища в знак на протест.

„Преди ударите беше достатъчно топло. Докато не пуснат отоплението, ще трябва да спя с дрехи“, казва местният жител Сергий Пржитовски.