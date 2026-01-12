НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Д-р Атанас Мангъров пред Евроком: Две деца бяха с грипен енцефалит този сезон, но грипът не протича тежко

          0
          431
          Атанас Мангъров
          Атанас Мангъров
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Аз съм виждал за този сезон две деца с грипни енцефалити, но като цяло грипът не протича особено тежко.

          - Реклама -

          Варна е пред обявяване на грипна епидемия, като властите обмислят дали да въведат мерки още тази сряда, а ситуацията в Русе също се определя като критична. Това стана ясно от разговор между главния редактор на Телевизия Евроком Катя Илиева и инфекциониста доц. д-р Атанас Мангъров. Специалистът коментира актуалната обстановка с разпространението на вирусните инфекции в страната.

          Попитан за ситуацията в столицата, д-р Мангъров уточни, че макар заболеваемостта да се покачва, София все още е далеч от пиковите стойности. „Не мога да  дам точни данни, случаите нарастват, но още не са стигнали до епидемични нива“, заяви той.

          **Кои вируси ни разболяват?**

          Според наблюденията на лекаря, в момента основният причинител на заболяванията е грип А. Най-често се изолира щамът H3N2, който преобладава, докато H1N1 се среща „няколко пъти по-малко“. Случаите на COVID-19 са значително по-редки, но все още присъстват.

          „Освен това се наблюдава една смесица от респираторно – синцитиални вируси, парагрипни вируси, риновируси, аденовируси, бокавируси, ентеровируси, което си е характерно за този сезон на годината“, допълни д-р Мангъров.

          ЗАПОЧВА СЕ! Първа област у нас пред епидемия – онлайн обучение, контрол в болниците и детските градини ЗАПОЧВА СЕ! Първа област у нас пред епидемия – онлайн обучение, контрол в болниците и детските градини

          По отношение на протичането на болестта, лекарят успокои, че усложненията са в очакваните размери и не се наблюдава тежката картина на дихателна недостатъчност, характерна за предишните вълни на коронавируса. Въпреки това той отбеляза, че грипните вируси протичат най-тежко от целия „коктейл“ и могат да дадат усложнения. „Аз съм виждал за този сезон две деца с грипни енцефалити, но като цяло не протича особено тежко“, сподели инфекционистът.

          **Симптоми и лечение**

          Класическият грип връхлита внезапно. „Грипът започва рязко, изведнъж с висока температура, с главоболие, болки по кости и мускули, често пъти има болки в гърлото и силно общо неразположение“, обясни д-р Мангъров.

          Той бе категоричен, че при сегашните вируси в огромната част от случаите не се стига до интубиране. Инфекционистът посъветва пациентите да се настроят, че заболяването продължава между 7 и 10 дни, като първите 4-5 дни са най-тежки. Лекарска помощ е редно да се потърси, ако състоянието не се подобри към шестия-седмия ден, когато обикновено настъпват бактериалните усложнения.

          Д-р Мангъров отправи и предупреждение относно употребата на температуропонижаващи лекарства. Според него температурата е „физиологична защитна реакция“, чрез която организмът активира защитните си сили – левкоцити, ензими и антитела.

          „Като си свали температурата, човек не си помага, а си пречи“, подчерта лекарят и посъветва медикаменти за сваляне на температурата да се приемат само при крайна необходимост и силно неразположение.

          Аз съм виждал за този сезон две деца с грипни енцефалити, но като цяло грипът не протича особено тежко.

          - Реклама -

          Варна е пред обявяване на грипна епидемия, като властите обмислят дали да въведат мерки още тази сряда, а ситуацията в Русе също се определя като критична. Това стана ясно от разговор между главния редактор на Телевизия Евроком Катя Илиева и инфекциониста доц. д-р Атанас Мангъров. Специалистът коментира актуалната обстановка с разпространението на вирусните инфекции в страната.

          Попитан за ситуацията в столицата, д-р Мангъров уточни, че макар заболеваемостта да се покачва, София все още е далеч от пиковите стойности. „Не мога да  дам точни данни, случаите нарастват, но още не са стигнали до епидемични нива“, заяви той.

          **Кои вируси ни разболяват?**

          Според наблюденията на лекаря, в момента основният причинител на заболяванията е грип А. Най-често се изолира щамът H3N2, който преобладава, докато H1N1 се среща „няколко пъти по-малко“. Случаите на COVID-19 са значително по-редки, но все още присъстват.

          „Освен това се наблюдава една смесица от респираторно – синцитиални вируси, парагрипни вируси, риновируси, аденовируси, бокавируси, ентеровируси, което си е характерно за този сезон на годината“, допълни д-р Мангъров.

          ЗАПОЧВА СЕ! Първа област у нас пред епидемия – онлайн обучение, контрол в болниците и детските градини ЗАПОЧВА СЕ! Първа област у нас пред епидемия – онлайн обучение, контрол в болниците и детските градини

          По отношение на протичането на болестта, лекарят успокои, че усложненията са в очакваните размери и не се наблюдава тежката картина на дихателна недостатъчност, характерна за предишните вълни на коронавируса. Въпреки това той отбеляза, че грипните вируси протичат най-тежко от целия „коктейл“ и могат да дадат усложнения. „Аз съм виждал за този сезон две деца с грипни енцефалити, но като цяло не протича особено тежко“, сподели инфекционистът.

          **Симптоми и лечение**

          Класическият грип връхлита внезапно. „Грипът започва рязко, изведнъж с висока температура, с главоболие, болки по кости и мускули, често пъти има болки в гърлото и силно общо неразположение“, обясни д-р Мангъров.

          Той бе категоричен, че при сегашните вируси в огромната част от случаите не се стига до интубиране. Инфекционистът посъветва пациентите да се настроят, че заболяването продължава между 7 и 10 дни, като първите 4-5 дни са най-тежки. Лекарска помощ е редно да се потърси, ако състоянието не се подобри към шестия-седмия ден, когато обикновено настъпват бактериалните усложнения.

          Д-р Мангъров отправи и предупреждение относно употребата на температуропонижаващи лекарства. Според него температурата е „физиологична защитна реакция“, чрез която организмът активира защитните си сили – левкоцити, ензими и антитела.

          „Като си свали температурата, човек не си помага, а си пречи“, подчерта лекарят и посъветва медикаменти за сваляне на температурата да се приемат само при крайна необходимост и силно неразположение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Димитър Вучев: София никога не е била с толкова много боклуци по улицата

          Златина Петкова -
          "София никога не е била с толкова много боклуци по улицата. Ситуацията с боклука е еманация на управлението на столицата през последните две години." Това...
          Инциденти

          Авариен ремонт спря влаковете между гара Перник Разпределителна и гара Разменна

          Пола Жекова -
          Движението на влаковите композиции в участъка между гара Перник Разпределителна и гара Разменна е временно преустановено. Причината за спирането е възникнала повреда на железния...
          Крими

          Мъж катастрофира и побягна, след като не спря на полицейски сигнал

          Дамяна Караджова -
          В Угърчинско се е случил инцидент, при който шофьор не спря на полицейски сигнал, катастрофира и побягна, съобщават от Областната дирекция на МВР

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions