Аз съм виждал за този сезон две деца с грипни енцефалити, но като цяло грипът не протича особено тежко.

Варна е пред обявяване на грипна епидемия, като властите обмислят дали да въведат мерки още тази сряда, а ситуацията в Русе също се определя като критична. Това стана ясно от разговор между главния редактор на Телевизия Евроком Катя Илиева и инфекциониста доц. д-р Атанас Мангъров. Специалистът коментира актуалната обстановка с разпространението на вирусните инфекции в страната.

Попитан за ситуацията в столицата, д-р Мангъров уточни, че макар заболеваемостта да се покачва, София все още е далеч от пиковите стойности. „Не мога да дам точни данни, случаите нарастват, но още не са стигнали до епидемични нива“, заяви той.

**Кои вируси ни разболяват?**

Според наблюденията на лекаря, в момента основният причинител на заболяванията е грип А. Най-често се изолира щамът H3N2, който преобладава, докато H1N1 се среща „няколко пъти по-малко“. Случаите на COVID-19 са значително по-редки, но все още присъстват.

„Освен това се наблюдава една смесица от респираторно – синцитиални вируси, парагрипни вируси, риновируси, аденовируси, бокавируси, ентеровируси, което си е характерно за този сезон на годината“, допълни д-р Мангъров.

По отношение на протичането на болестта, лекарят успокои, че усложненията са в очакваните размери и не се наблюдава тежката картина на дихателна недостатъчност, характерна за предишните вълни на коронавируса. Въпреки това той отбеляза, че грипните вируси протичат най-тежко от целия „коктейл“ и могат да дадат усложнения. „Аз съм виждал за този сезон две деца с грипни енцефалити, но като цяло не протича особено тежко“, сподели инфекционистът.

**Симптоми и лечение**

Класическият грип връхлита внезапно. „Грипът започва рязко, изведнъж с висока температура, с главоболие, болки по кости и мускули, често пъти има болки в гърлото и силно общо неразположение“, обясни д-р Мангъров.

Той бе категоричен, че при сегашните вируси в огромната част от случаите не се стига до интубиране. Инфекционистът посъветва пациентите да се настроят, че заболяването продължава между 7 и 10 дни, като първите 4-5 дни са най-тежки. Лекарска помощ е редно да се потърси, ако състоянието не се подобри към шестия-седмия ден, когато обикновено настъпват бактериалните усложнения.

Д-р Мангъров отправи и предупреждение относно употребата на температуропонижаващи лекарства. Според него температурата е „физиологична защитна реакция“, чрез която организмът активира защитните си сили – левкоцити, ензими и антитела.

„Като си свали температурата, човек не си помага, а си пречи“, подчерта лекарят и посъветва медикаменти за сваляне на температурата да се приемат само при крайна необходимост и силно неразположение.