DeepState: Руската армия с успехи на две направления, придвижва се при Покровск

През последните 24 часа руските сили са напреднали в Харковска и Донецка области. Това следва от доклад на украинския информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти.

- Реклама -

Анализатори са регистрирали руски настъпления в рамките на най-горещото Покровско направление. Тук руските сили са постигнали успех в град Покровск, както и в района на бившето си проникване в Доброполе, в село Шахово и близо до Новое Шахово.

Общо Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е регистрирал 43 руски атаки на този сектор от фронта през последните 24 часа близо до населените места Никаноровка, Родинское, Покровск, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в посока Ивановка, Гришино, Торецкое и Новопавловка.

Според Генералния щаб на ВСУ руските сили активно атакуват и на Южнослобожанското направление. Тук те са провели 14 атаки в районите на селата Прилепка, Двуречанское, Долгенкое, Старица, Круглое, Чугуновка, Кутковка и към селата Графское, Лиман и Колодязное.

В този участък от фронта, според DeepState, руснаците са напреднали във Волчанск и близо до село Вилча, северно от града.