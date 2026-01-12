НА ЖИВО
          Война

          DeepState: Руската армия с успехи на две направления, придвижва се при Покровск

          Руската армия на Покровско направление
          Руската армия на Покровско направление
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          През последните 24 часа руските сили са напреднали в Харковска и Донецка области. Това следва от доклад на украинския информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти.

          Анализатори са регистрирали руски настъпления в рамките на най-горещото Покровско направление. Тук руските сили са постигнали успех в град Покровск, както и в района на бившето си проникване в Доброполе, в село Шахово и близо до Новое Шахово.

          Общо Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е регистрирал 43 руски атаки на този сектор от фронта през последните 24 часа близо до населените места Никаноровка, Родинское, Покровск, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в посока Ивановка, Гришино, Торецкое и Новопавловка.

          Според Генералния щаб на ВСУ руските сили активно атакуват и на Южнослобожанското направление. Тук те са провели 14 атаки в районите на селата Прилепка, Двуречанское, Долгенкое, Старица, Круглое, Чугуновка, Кутковка и към селата Графское, Лиман и Колодязное.

          В този участък от фронта, според DeepState, руснаците са напреднали във Волчанск и близо до село Вилча, северно от града.

