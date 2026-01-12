Делото за побоя над Слави Ангелов: Съдът нареди нова експертиза, но отказа да разпита Бойко Рашков и Васил Божков

Софийският апелативен съд е допуснал да бъдат изготвени нова техническа експертиза и две справки по делото за побоя над журналиста Слави Ангелов, който беше нападнат на 7 март 2020 г. близо до неговото жилище. За нападението са подсъдими близнаците Георги и Никола Асенови, както и Бисер Митрев.

Решението на съда и новата експертиза

В рамките на заседанието съдът отклони искането на защитата да бъдат разпитани свидетели, сред които Бойко Рашков, Васил Божков и Орлин Алексиев. Според адвоката на подсъдимия Митрев, Тервел Георгиев, свидетелят Ивайло Серафимов ги е споменал по време на разпита си в първата инстанция, но съдът реши, че показанията на тези лица не са свързани с предмета на делото и няма да се проведе разпит на тези свидетели.

Задълбочено разследване и нови доказателства

По време на делото защитата подчерта, че изготвянето на нова експертиза за трафик на данни е от съществено значение. Според защитата, трима свидетели твърдят, че са присъствали на среща, на която други лица са признали извършването на побоя. Техническата експертиза трябва да потвърди или опровергае тези твърдения, като показва, че няма съответствие между телефонните разговори на подсъдимите и клетката на мобилния оператор, която обслужва района, в който е извършен побоят.

Предишно осъждане и ново разглеждане на случая

Миналата година Софийският градски съд осъди тримата обвиняеми на пет години затвор за побоя над журналиста, но делото продължава с нови експертизи и допълнителни разследвания.