НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Делото за побоя над Слави Ангелов: Съдът нареди нова експертиза, но отказа да разпита Бойко Рашков и Васил Божков

          0
          80
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийският апелативен съд е допуснал да бъдат изготвени нова техническа експертиза и две справки по делото за побоя над журналиста Слави Ангелов, който беше нападнат на 7 март 2020 г. близо до неговото жилище. За нападението са подсъдими близнаците Георги и Никола Асенови, както и Бисер Митрев.

          - Реклама -

          Решението на съда и новата експертиза

          В рамките на заседанието съдът отклони искането на защитата да бъдат разпитани свидетели, сред които Бойко Рашков, Васил Божков и Орлин Алексиев. Според адвоката на подсъдимия Митрев, Тервел Георгиев, свидетелят Ивайло Серафимов ги е споменал по време на разпита си в първата инстанция, но съдът реши, че показанията на тези лица не са свързани с предмета на делото и няма да се проведе разпит на тези свидетели.

          Слави Ангелов: Държавата не работи както трябва от години Слави Ангелов: Държавата не работи както трябва от години

          Задълбочено разследване и нови доказателства

          По време на делото защитата подчерта, че изготвянето на нова експертиза за трафик на данни е от съществено значение. Според защитата, трима свидетели твърдят, че са присъствали на среща, на която други лица са признали извършването на побоя. Техническата експертиза трябва да потвърди или опровергае тези твърдения, като показва, че няма съответствие между телефонните разговори на подсъдимите и клетката на мобилния оператор, която обслужва района, в който е извършен побоят.

          Предишно осъждане и ново разглеждане на случая

          Миналата година Софийският градски съд осъди тримата обвиняеми на пет години затвор за побоя над журналиста, но делото продължава с нови експертизи и допълнителни разследвания.

          Софийският апелативен съд е допуснал да бъдат изготвени нова техническа експертиза и две справки по делото за побоя над журналиста Слави Ангелов, който беше нападнат на 7 март 2020 г. близо до неговото жилище. За нападението са подсъдими близнаците Георги и Никола Асенови, както и Бисер Митрев.

          - Реклама -

          Решението на съда и новата експертиза

          В рамките на заседанието съдът отклони искането на защитата да бъдат разпитани свидетели, сред които Бойко Рашков, Васил Божков и Орлин Алексиев. Според адвоката на подсъдимия Митрев, Тервел Георгиев, свидетелят Ивайло Серафимов ги е споменал по време на разпита си в първата инстанция, но съдът реши, че показанията на тези лица не са свързани с предмета на делото и няма да се проведе разпит на тези свидетели.

          Слави Ангелов: Държавата не работи както трябва от години Слави Ангелов: Държавата не работи както трябва от години

          Задълбочено разследване и нови доказателства

          По време на делото защитата подчерта, че изготвянето на нова експертиза за трафик на данни е от съществено значение. Според защитата, трима свидетели твърдят, че са присъствали на среща, на която други лица са признали извършването на побоя. Техническата експертиза трябва да потвърди или опровергае тези твърдения, като показва, че няма съответствие между телефонните разговори на подсъдимите и клетката на мобилния оператор, която обслужва района, в който е извършен побоят.

          Предишно осъждане и ново разглеждане на случая

          Миналата година Софийският градски съд осъди тримата обвиняеми на пет години затвор за побоя над журналиста, но делото продължава с нови експертизи и допълнителни разследвания.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Млад шофьор се вряза в павилион на спирка в Русе

          Дамяна Караджова -
          Рано сутринта на ул. „Борисова” в Русе се случи инцидент, при който автомобил се вряза в павилион на спирка.
          Здраве

          И в Русе има сериозно повишаване на заболеваемостта от грип

          Никола Павлов -
          В Русенско се наблюдава повишаване на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания, съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция в Русе, доц....
          България

          Софийският апелативен съд с нови решения в подкрепа на легитимността на Сарафов

          Екип Евроком -
          Два поредни съдебни състава на Софийския апелативен съд (САС) са потвърдили, че Борислав Сарафов заема законосъобразно поста на изпълняващ функциите главен прокурор. Справка в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions