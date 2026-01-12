НА ЖИВО
          Делото за побоя над журналиста Слави Ангелов продължава на втора инстанция

          Снимка: БГНЕС
          Делото за бруталния побой над журналиста Слави Ангелов, който беше нападнат през март 2020 г., продължава на втора инстанция. Софийският апелативен съд разреши изготвянето на две нови справки и назначаването на нова техническа експертиза, като това може да доведе до промяна в изхода на процеса.

          Подсъдими по делото са Бисер Митрев и близнаците Георги и Никола Асенови. Миналата година Софийският градски съд осъди тримата на пет години затвор, но съдебният процес продължава с нови етапи.

          Сред основните искания за нови доказателства е справка от Гранична полиция, която да установи дали Васил Божков е напускал страната през 2020 година. Също така, трябва да бъде извършена нова експертиза, която да покаже дали телефоните на двамата братя Асенови и Бисер Митрев са били в района на автомивка, разположена на булевард „Ломско шосе“ през март и април 2020 г. Според показания на свидетели с тайна самоличност, в този район подсъдимите са разговаряли за побоя.

          Апелативният съд не прие искането на защитата да бъдат разпитани Бойко Рашков, Васил Божков и Орлин Алексиев, въпреки че техните имена са били споменати от свидетел на първа инстанция.

          Процесът продължава и се очаква ново решение, което ще изясни вината на подсъдимите и ще определи наказанията.

