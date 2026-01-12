Делото за побоя над журналиста Слави Ангелов продължава на втора инстанция

Делото за бруталния побой над журналиста Слави Ангелов, който беше нападнат през март 2020 г., продължава на втора инстанция. Софийският апелативен съд разреши изготвянето на две нови справки и назначаването на нова техническа експертиза, като това може да доведе до промяна в изхода на процеса.

Подсъдими по делото са Бисер Митрев и близнаците Георги и Никола Асенови. Миналата година Софийският градски съд осъди тримата на пет години затвор, но съдебният процес продължава с нови етапи.

Сред основните искания за нови доказателства е справка от Гранична полиция, която да установи дали Васил Божков е напускал страната през 2020 година. Също така, трябва да бъде извършена нова експертиза, която да покаже дали телефоните на двамата братя Асенови и Бисер Митрев са били в района на автомивка, разположена на булевард „Ломско шосе“ през март и април 2020 г. Според показания на свидетели с тайна самоличност, в този район подсъдимите са разговаряли за побоя.

Апелативният съд не прие искането на защитата да бъдат разпитани Бойко Рашков, Васил Божков и Орлин Алексиев, въпреки че техните имена са били споменати от свидетел на първа инстанция.

Процесът продължава и се очаква ново решение, което ще изясни вината на подсъдимите и ще определи наказанията.