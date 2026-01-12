14-годишен ученик от Киев рани учител и съученик в местно училище, съобщиха от украинската прокуратура. Според разследващите, извършителят също е ранен и е задържан. Разследването включва възможна връзка със специални руски служби, след като в телефона на заподозрения е открита кореспонденция с неизвестни лица, които вероятно са представители на Русия.

Подозрения за руско влияние върху непълнолетни

В съобщението се посочва, че този инцидент е част от по-широкото наблюдение върху опитите на Русия да вербува непълнолетни за свои цели, чрез онлайн канали. През почти четирите години на война Украйна и Русия често си отправят обвинения за манипулация на млади хора.

Нещо повече за случая

На публикувани от полицията снимки се вижда заподозреният, седнал пред полицаи, носещ тениска с надпис „Hitler kaputt“, което означава „Хитлер е мъртъв“ на немски. Тийнейджърът е бил с маска и каска по време на нападението. Жертвите му са хоспитализирани, но състоянието им е стабилно.

Втората световна война и обвиненията към Украйна

Русия често използва наративите за Втората световна война, за да представи Украйна и нейното ръководство като „неонацистко“, докато Киев и неговите западни съюзници отричат тези обвинения като неоснователни. Вчера беше 1418-тият ден на войната и от днес тя вече е по-дълга от войната между СССР и Нацистка Германия, продължила от 22 юни 1941 г. до 9 май 1945 г.