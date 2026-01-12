Димитър Вучев: София никога не е била с толкова много боклуци по улицата

„София никога не е била с толкова много боклуци по улицата. Ситуацията с боклука е еманация на управлението на столицата през последните две години.“

Това каза общинският съветник в СОС от ПП ГЕРБ Димитър Вучев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

По думите на Вучев кметът Терзиев сам е определил изцяло параметрите на обществените поръчки за почистване на София.

„Той инициира това да има нов модел на управление, да изгоним фирмите, които той определяше като мафия. Виждаме резултата, очевидно става дума за некомпетентност“, каза още гостът.

Вучев обясни, че по отношение на боклука общинският съвет няма почти никаква роля. Той посочи, че СОС определят единствено цялата сума, която се отпуска за почистване. Всичко останало, включващо това как да бъде проведена обществената поръчка, кои да са допуснатите участници и други зависело от кмета.