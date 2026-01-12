НА ЖИВО
          Директорът на политическия офис на кипърския президент подаде оставка след скандал

          Снимка: БТА
          Хараламбос Хараламбус, директор на политическия офис на кипърския президент Никос Христодулидис, обяви днес оставката си, като посочи, че не може да продължи да изпълнява функциите си поради атаките срещу президента и първата дама Филипа Карсера.

          „При никакви обстоятелства няма да приема и най-малката сянка върху моята честност или искреното ми намерение да служа на страната си“, заяви Хараламбус в публикация във Facebook, обосновавайки решението си като принципен въпрос.

          Оставката му е в контекста на видеоклип, публикуван миналата седмица, който предизвика обществено възмущение и засили политическото напрежение. Видеото беше насочено срещу президента Христодулидис и първата дама Карсера.

          Хараламбус посочи, че не може да позволи ролята му в правителството да бъде използвана за вреда на Република Кипър или на президента. Той изрази гордост от работата си през последните три години, подчертавайки, че участието му в правителството е било съзнателен избор да допринесе за укрепването на страната и развитието на обществото.

          „Кипър над всичко и над всички“, завърши публикацията си Хараламбус.

          Оставката му идва след сериите атаки срещу президента и първата дама в социалните медии и напускането на Филипа Карсера от Независимата агенция за социална подкрепа през уикенда. Политическите анализатори посочват, че това развитие подчертава задълбочаващите се политически последици и предизвикателствата пред администрацията в защита на имиджа си, като същевременно поддържа доверието на обществото.

          Източници от правителството потвърдиха, че ще се свика извънредно заседание на висшите съветници за обсъждане на следващите стъпки.

