      понеделник, 12.01.26
          Дмитро Кулеба: Войната в Украйна няма да завърши през 2026 година

          Бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба изрази съмнение, че войната с Русия ще приключи през 2026 г. Той сподели мнението си в интервю пред изданието „Украинска правда“.

          „Прекратяването на войната не е опция, но прекратяването на огъня е“, заяви Кулеба, оценявайки шансовете за прекратяване на конфликта между Москва и Киев.

          Според него Русия е уверена, че може да постигне целите си военно, докато Украйна е уверена, че „може да издържи“. Той твърди, че Русия е подкрепяна от Китай, а Украйна от Европа.

          В същото време бившият министър заяви, че следващото „разпалване“ на преговорния процес за Украйна може да се случи в края на февруари 2026 г. Бившият външен министър твърди, че е постигнат „много значителен напредък“ по трасето „Украйна-Европа-САЩ“. И това, което се обсъждаше „в продължение на много години“, сега е „поставено на хартия“, отбеляза бившият министър.

          Кулеба прогнозира, че до края на зимата със сигурност няма да има мирно споразумение в Украйна, но че „преговорният път ще продължи“.

