Доналд Тръмп се самоопредели като „временен президент на Венецуела“ в профила си в „Трут соушъл“

Доналд Тръмп се нарече „временен президент на Венецуела“ в публикация в своя профил в социалната мрежа „Трут соушъл“. В публикацията, която бе харесана от над 24 000 души, беше качен и портретът на американския президент, поставен върху макет на страница в „Уикипедия“.

Това твърдение е последното от серия коментари, които изразяват увереността на Тръмп, че той и неговата администрация управляват де факто Южноамериканската страна, след като Николас Мадуро беше заловен на 3 януари 2026 г.. Операцията за ареста на венецуелския лидер беше бърза и се осъществи чрез американски спецчасти, които задържаха Мадуро и съпругата му Силия Флорес в президентския дворец „Мирафлорес“ в Каракас. След това двамата бяха отведени в Съединените щати, където им бяха повдигнати обвинения за „наркотероризъм“.

В своята публикация в „Трут соушъл“, Тръмп не уточнява дали използва ирония, за да се нарече фактически лидер на Венецуела, или ако наистина го вярва. Въпреки това, той заяви, че САЩ могат да управляват Венецуела и да се възползват от нейните огромни петролните резерви в продължение на години.

„Само времето ще покаже колко дълго Вашингтон ще изисква пряк контрол над страната с население от около 28,5 милиона души“, заяви Тръмп в интервю за „Ню Йорк Таймс“.

Въпреки неяснотата около намеренията му, твърденията на Тръмп за „временен президент“ на Венецуела продължават да предизвикват широки политически и обществено-политически дебати относно бъдещето на страната и възможностите на САЩ да упражняват влияние върху нейните вътрешни дела.