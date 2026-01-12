Джеф Ландри обвинява Дания в окупация на Гренландия

Джеф Ландри, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, отправи обвинения към Дания за окупация на Гренландия след Втората световна война. Според Ландри, САЩ са защитавали суверенитета на острова по време на войната, но след това Дания е възстановила контрола си, заобикаляйки протоколите на ООН.

- Реклама -

„Историята е важна. САЩ защитаваха Гренландия, когато Дания не можеше. След войната тя отново го окупира, пренебрегвайки международните протоколи“, заяви Ландри в социалните медии.

Изявлението идва на фона на притесненията на Съединените щати относно стратегическото значение на острова и изказванията на Тръмп, че Гренландия трябва да се споразумее със САЩ, за да предотврати влиянието на Русия и Китай.