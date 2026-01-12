Европейската комисия (ЕК) изрази увереност, че споразумението между Европейския съюз и страните от южноамериканския блок Меркосур ще срещне широка подкрепа сред членовете на Европейския парламент. Търговският пакт обхваща икономическите отношения с Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

По време на пресконференция говорител на институцията коментира нагласите в Брюксел, предаде БТА. В отговор на журналистически въпроси относно предстоящото гласуване, представителят на Комисията бе категоричен: „Очакваме одобрение с единодушие“.