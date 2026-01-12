НА ЖИВО
          ЕК: Времето за диалог с Путин все още не е настъпило

          Европейска армия
          Европейска армия
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Възстановяването на диалога между европейските лидери и руския президент Владимир Путин все още не фигурира в дневния ред на Европейския съюз. Това потвърди говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо, цитирана от Франс прес.

          Изявлението идва в контекста на отправените по-рано призиви от страна на френския президент Еманюел Макрон и италианския премиер Джорджа Мелони за подновяване на контактите с Москва.

          „Все още не сме стигнали дотам“, заяви категорично Паула Пиньо.

          Въпреки че към момента директните разговори не са планирани, от Брюксел не изключват възможността за дипломатическо развитие в бъдеще с цел прекратяване на конфликта.

          „Но се надяваме, че в даден момент ще се стигне до такива преговори, които най-накрая да постигнат мира в Украйна“, допълни говорителката на Комисията.

