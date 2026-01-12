Възстановяването на диалога между европейските лидери и руския президент Владимир Путин все още не фигурира в дневния ред на Европейския съюз. Това потвърди говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо, цитирана от Франс прес.
Изявлението идва в контекста на отправените по-рано призиви от страна на френския президент Еманюел Макрон и италианския премиер Джорджа Мелони за подновяване на контактите с Москва.
„Все още не сме стигнали дотам“, заяви категорично Паула Пиньо.
Въпреки че към момента директните разговори не са планирани, от Брюксел не изключват възможността за дипломатическо развитие в бъдеще с цел прекратяване на конфликта.
„Но се надяваме, че в даден момент ще се стигне до такива преговори, които най-накрая да постигнат мира в Украйна“, допълни говорителката на Комисията.
