Възстановяването на диалога между европейските лидери и руския президент Владимир Путин все още не фигурира в дневния ред на Европейския съюз. Това потвърди говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо, цитирана от Франс прес.

Изявлението идва в контекста на отправените по-рано призиви от страна на френския президент Еманюел Макрон и италианския премиер Джорджа Мелони за подновяване на контактите с Москва.

„Все още не сме стигнали дотам“, заяви категорично Паула Пиньо.

Въпреки че към момента директните разговори не са планирани, от Брюксел не изключват възможността за дипломатическо развитие в бъдеще с цел прекратяване на конфликта.

„Но се надяваме, че в даден момент ще се стигне до такива преговори, които най-накрая да постигнат мира в Украйна“, допълни говорителката на Комисията.