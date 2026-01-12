Европейският комисар по отбрана и космическо пространство Андриус Кубилиус постави на дневен ред критични въпроси относно бъдещето на сигурността на Европа. В центъра на дискусията е хипотезата за пълно изтегляне на американските военни сили от континента. Кубилиус подчерта, че подобен сценарий би оставил вакуум в сигурността, тъй като в момента 100 000 американски войници носят отговорност за защитата на Европа.

По време на конференция по сигурността в Швеция, еврокомисарят попита реторично кой би заместил американското присъствие. Той изрази съмнение, че отделни национални армии, които приличат на „мозайка“ и са с ограничени възможности, биха могли да се справят ефективно. Кубилиус припомни предложението на Ангела Меркел и Еманюел Макрон отпреди десетилетие за създаване на обща европейска армия. Според него именно това е необходимото решение днес – формиране на европейски корпус от 100 000 войници.

„Кой тогава ще бъде нашата европейска сигурност“, попита той в своето изказване.

Като допълнителна мярка за стабилност, Кубилиус предложи създаването на Европейски съвет по сигурността. Целта на този орган би била да предотврати разпад на командните структури, в случай че САЩ се оттеглят от сегашните формати. Визията за съвета включва между 10 и 12 членове – постоянни и временни, като изрично бе споменато, че Великобритания също има място в него. Подобна теза застъпи и испанският външен министър Хосе Мануел Албарес, който ден по-рано призова за единна армия в рамките на ЕС.

Успоредно с политическите дебати в Европа, отвъд океана бе представен амбициозен технологичен проект. САЩ разработват нова свръхзвукова ракета за системите за залпов огън HIMARS и по-тежката версия М270. Проектът се реализира от компанията Castelion, основана от бивши кадри на SpaceX, като се очаква разработката да бъде завършена до 2027 г.

Новото оръжие носи името Blackbeard. Ракетата ще има обсег от 1000 километра и ще развива скорост, пет пъти по-висока от тази на звука. Тя ще бъде оборудвана с навигационна система, позволяваща поразяване на движещи се цели и провеждане на операции при условия на намалена видимост.