Европейският съюз и Китай постигат пробив в спора за вноса на електромобили

Брюксел и Пекин постигнаха важен напредък в спора относно вноса на електрически автомобили, като договориха механизъм, при който Китай ще се ангажира с ценови ограничения, вместо да се налагат допълнителни мита. Споразумението е част от усилията за справяне с глобалната търговия на автомобили и трябва да осигури благоприятни условия за китайските износители, като същевременно защитава европейските производители.

Минимални цени вместо мита

Китайското министерство на търговията съобщи, че Китай и ЕС са се договорили за ценови ангажименти от страна на китайските износители на електрически автомобили. Това решение заменя наложените досега мита върху произведените в Китай автомобили, които варират между 7,8% и 35,3%, като надминават стандартното вносно мито от 10%.

Според новите насоки на Европейската комисия, китайските производители ще трябва да договорят минималните цени за своите електрически автомобили с Брюксел, като в замяна ще бъдат освободени от мита. Ако износителите отговорят на изискванията, като например инвестиции в ЕС или ограничаване на износа, тяхната оферта ще бъде приета положително. Въпреки това, не се очаква голямо намаление на крайните цени за потребителите, тъй като минималните надценки вероятно ще останат почти същите.

Германските производители против митата

ЕС е наложил митата през есента на 2024 г., като основният мотив беше защитата на европейските производители срещу китайските субсидии в автомобилната индустрия. Тези мерки не бяха подкрепени от германските автомобилни компании, които са по-зависими от китайския пазар, в сравнение с други европейски производители. Германското правителство също се противопостави на решението, но не успя да наложи своята позиция. Китай похвали преговорите с Брюксел и използва споразумението, за да критикува текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, подчертавайки „духа на диалога“ и възможността за решаване на различия в рамките на правилата на Световната търговска организация (СТО).