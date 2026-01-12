Франция изтегля второстепенни служители от посолството си в Иран

Второстепенни служители на френското посолство в Техеран са напуснали Иран, съобщиха два източника, запознати със случая, пред АФП. Тегленето на персонала идва след като иранските власти предприеха мерки срещу протестите в страната.

„Персоналът е напуснал в неделя и понеделник", уточняват източниците, които не разкриват точния брой на напусналите служители.

Обикновено, посолството на Франция в Техеран има около 30 служители, като се добавят и няколко десетки местни служители. Не е посочено дали други служители ще последват този пример или ще се предприемат допълнителни мерки.