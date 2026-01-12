Франция официално даде старт на кампания за набиране на хиляди млади хора за нова 10-месечна доброволна национална военна служба. Първите одобрени участници ще започнат своето обучение и служба през септември, съобщи Ройтерс.

Инициативата, която беше представена първоначално от президента Еманюел Макрон през ноември, е достъпна за всички френски граждани на възраст между 18 и 25 години. Целта на програмата е младежите „да играят роля в способността на нацията да се съпротивлява в несигурна среда“, както подчерта на пресконференция генерал Фабиен Мандон, началник на щаба на въоръжените сили.

Този ход се разглежда като част от по-мащабна трансформация в Европа. Държавите на континента, разчитали десетилетия наред на гаранции за сигурност от САЩ, изразяват загриженост относно променящите се приоритети на президента Доналд Тръмп, както и заради това, което възприемат като агресивна позиция от страна на Русия.

Планира се от септември 3000 млади французи да се влеят в редиците на армията, флота или военновъздушните сили за изпълнение на мисии на френска територия. Предвижда се броят на участниците да нарасне до 4000 през 2027 г. и да достигне 10 000 годишно до 2030 г.

Доброволците ще получават месечно възнаграждение от около 800 евро. Техните задължения ще бъдат разнообразни – от оказване на помощ при природни бедствия до наблюдение с цел противодействие на тероризма. Позициите включват широк спектър от специалисти като оператори на дронове, пекари, механици, електротехници и медицински персонал.

След приключване на програмата, участниците ще имат избор дали да се върнат към цивилния живот, да станат част от резерва или да продължат кариерата си във въоръжените сили. Според министъра на отбраната Катрин Вотрен, това отразява „дългосрочната еволюция на армията към хибриден модел“. Прогнозите сочат, че схемата ще струва на бюджета 150 милиона евро през 2026 г., а общата стойност за периода между 2026 и 2030 г. ще възлезе на 2,3 милиарда евро.