      понеделник, 12.01.26
          Франция започва разследване на убийството на Ален Орсони

          Снимка: Х / InfosFrancaises
          Новата национална прокуратура за борба с организираната престъпност на Франция пое разследването на убийството на бившия корсикански националистически лидер Ален Орсони, извършено на 12 януари по време на погребението на майка му. Разследването ще бъде водено съвместно с JIRS в Марсилия, съобщиха от ПБОП и прокурорът на Марсилия Никола Бесон.

          ПБОП, за която това е първото разследване след встъпването й в длъжност на 5 януари, се зае с разследването „по-специално поради качеството на жертвата и принадлежността й към корсиканската общност“, заяви Бесон пред АФП.

          Магистрат от JIRS в Марсилия вече е на място, а друг от ПБОП ще пристигне там на 13 януари, уточниха прокуратурата за борба с организираната престъпност и Бесон.

