НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Габриел Вълков: Бих се кандидатирал за председател на БСП

          1
          86
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Националният съвет на Българската социалистическа партия (БСП) обяви, че ще проведе конгрес на 7 и 8 февруари, на който ще бъде прекратен мандатът на настоящия председател Атанас Зафиров и ще бъде избран нов лидер на партията. Това съобщи Габриел Вълков, председател на Младежкото обединение на БСП, в предаването „Лице в лице“ по bTV.

          - Реклама -

          Въпреки това, самият Атанас Зафиров заяви, че няма намерение да подава оставка и смята, че конгресът трябва да се проведе след изборите, за да не попречи на подготовката на партията за вота.

          Облаците над Зафиров се сгъстяват , целта на Пеевски са 80 депутати Облаците над Зафиров се сгъстяват , целта на Пеевски са 80 депутати

          Габриел Вълков, който е сред възможните кандидати за нов председател, посочи, че ако получи доверие от структурите на партията, ще се включи в надпреварата за лидерския пост, но не счита, че всичко трябва да бъде на всяка цена. Той подчерта, че бъдещето на партията ще зависи от това дали ще бъдат взети ясни и решителни позиции, особено по важни въпроси като прогресивния данък.

          По думите му, Атанас Зафиров не е успял да отстоява някои от решаващите политики на партията, като например прогресивния данък, което е довело до неговото отслабване в партията и евентуална оставка.

          На въпрос за снимката, разпространена от ПП-ДБ, на която Атанас Зафиров влиза в кабинета на Делян Пеевски в Народното събрание, Вълков отговори, че Зафиров обяснил, че визитата е била с цел да отстоява левите политики в правителството, и че не е усещал влияние от страна на „ДПС-Ново начало“.

          БСП свиква извънреден конгрес БСП свиква извънреден конгрес

          Националният съвет на Българската социалистическа партия (БСП) обяви, че ще проведе конгрес на 7 и 8 февруари, на който ще бъде прекратен мандатът на настоящия председател Атанас Зафиров и ще бъде избран нов лидер на партията. Това съобщи Габриел Вълков, председател на Младежкото обединение на БСП, в предаването „Лице в лице“ по bTV.

          - Реклама -

          Въпреки това, самият Атанас Зафиров заяви, че няма намерение да подава оставка и смята, че конгресът трябва да се проведе след изборите, за да не попречи на подготовката на партията за вота.

          Облаците над Зафиров се сгъстяват , целта на Пеевски са 80 депутати Облаците над Зафиров се сгъстяват , целта на Пеевски са 80 депутати

          Габриел Вълков, който е сред възможните кандидати за нов председател, посочи, че ако получи доверие от структурите на партията, ще се включи в надпреварата за лидерския пост, но не счита, че всичко трябва да бъде на всяка цена. Той подчерта, че бъдещето на партията ще зависи от това дали ще бъдат взети ясни и решителни позиции, особено по важни въпроси като прогресивния данък.

          По думите му, Атанас Зафиров не е успял да отстоява някои от решаващите политики на партията, като например прогресивния данък, което е довело до неговото отслабване в партията и евентуална оставка.

          На въпрос за снимката, разпространена от ПП-ДБ, на която Атанас Зафиров влиза в кабинета на Делян Пеевски в Народното събрание, Вълков отговори, че Зафиров обяснил, че визитата е била с цел да отстоява левите политики в правителството, и че не е усещал влияние от страна на „ДПС-Ново начало“.

          БСП свиква извънреден конгрес БСП свиква извънреден конгрес
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Петър Янков: Студът у нас ще продължи три дни, предстои затопляне в сряда

          Златина Петкова -
          "Студът у нас ще продължи три дни, предстои затопляне в сряда." Това каза синоптикът Петър Янков, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...
          Инциденти

          Млада жена в тежко състояние след тежка катастрофа край Перущица

          Дамяна Караджова -
          24-годишна жена е в тежко състояние след пътно произшествие, случило се снощи в района на Перущица.
          Общество

          ОФИЦИАЛНО: Варна е първата област в грипна епидемия

          Никола Павлов -
          Област Варна е първата в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки поради увеличеното разпространение на грип и остри респираторни заболявания. Мярката беше...

          1 коментар

          1. Браво, малкото фритюрниче и то искало да става голям фритюрник.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions