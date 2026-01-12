Германският износ намалява през ноември 2025 г., докато вносът нараства, свивайки търговския излишък

Германският износ преживя пореден труден месец през ноември 2025 г., като нови данни показват месечен спад, докато вносът продължава да нараства, съобщи „Евронюз“.

Данните, публикувани от Федералната статистическа служба (Destatis), сочат към свиване на търговския излишък в момент, когато най-голямата икономика в Европа следи отблизо външното търсене.

„През ноември 2025 г. германският износ намаля с 2,5% в сравнение с октомври 2025 г., след корекция за календарни и сезонни ефекти, докато вносът нарасна с 0,8%“.

В същото съобщение се допълва, че в сравнение със същия месец на предходната година износът е намалял с 0,8%, а вносът се е увеличил с 5,4%. Сезонно коригираният износ на стоки през ноември 2025 г. възлиза на 128,1 млрд. евро. Вносът е достигнал 115,1 млрд. евро, като Destatis отчита търговски излишък от 13,1 млрд. евро.

„През октомври 2025 г. календарно и сезонно коригираното търговско салдо е било +17,2 млрд. евро. През ноември 2024 г. то е било +20,0 млрд. евро.“

С други думи, излишъкът не само е намалял на месечна база, но и в сравнение със същия период на предходната година.

По-слаба търговия с ЕС, но по-активна с трети страни

Търговските затруднения се отразяват дори в рамките на ЕС, където Германия продължава да се счита за водещата икономическа сила на блока.

„В сравнение с октомври 2025 г. календарно и сезонно коригираният износ за страните от ЕС е намалял с 4,2%, а вносът от тези държави — с 4,0%.“

За разлика от това, търговията с държави извън ЕС показва различна картина:

„В сравнение с октомври 2025 г. износът за трети страни е намалял с 0,2%, докато вносът от тези държави се е увеличил с 6,3%.“

Накратко, Германия в момента изнася и внася по-малко в и от Европейския съюз в сравнение с октомври, като същевременно увеличава вноса си от трети страни.

Сред отделните търговски партньори Съединените щати остават най-големият експортен пазар за Германия, но и там тенденцията е неблагоприятна. Износът за САЩ е възлизал на 10,8 млрд. евро, което представлява спад от 4,2% спрямо предходния месец.

„В сравнение с ноември 2024 г. износът за Съединените щати е намалял с 22,9% след корекция за календарни и сезонни вариации.“

Износът за Китай е нараснал на месечна база, докато износът за Обединеното кралство е спаднал. Данните подчертават уязвимостта на Германия спрямо променящото се търсене и ценовия натиск, докато страната се опитва да се измъкне от икономическия спад.