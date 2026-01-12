Google представя нова версия на AI пакета Gemini за онлайн търговия на дребно

Google обяви новата версия на своя професионален AI пакет, Gemini Enterprise for Customer Experience (CX), насочена към онлайн търговията на дребно, с цел да предостави на потребителите безпроблемни взаимодействия от търсене на продукти до обслужване на клиенти.

„Gemini ще използва сложни механизми за разсъждение, за да разбира намеренията на потребителите и да изпълнява многоходови задачи от тяхно име, като взема предвид техните предпочитания и съгласие", се казва в изявление на Google.

Новият инструмент ще позволява на потребителите да пазаруват и да взаимодействат с обслужването на клиенти, без да напускат приложението на Google. С продължаването на използването на услугата, потребителите ще получават персонализирани предложения, съобразени с техните предпочитания, от компании, които са приели новите протоколи на компанията.

Google съобщи, че вече е подписал споразумения с водещи американски вериги, включително пицарии Papa John’s, магазини за домашни подобрения Lowe’s, както и търговски гиганти Walmart и Kroger.

„Работим заедно, за да персонализираме всяко взаимодействие, да опростим всяко решение и да премахнем триенето във всички точки на контакт с клиентите“, заяви Кевин Васкони, главен дигитален и технологичен директор на Papa John’s.

Walmart посочи, че новият инструмент ще им помогне да предлагат продукти, които най-добре отговарят на нуждите на клиентите, като по-често превръщат търсенията в реални покупки.