Горски пожари в Аржентина изпепеляват над 15 000 хектара в Патагония

Горски пожари в южната част на Аржентина са унищожили повече от 15 000 хектара (37 000 акра) земя през тази седмица, въпреки че в част от Патагония започна да вали дъжд, което донесе облекчение на местните жители, съобщи АФП.

Най-големият пожар, който гори от 5 януари в близост до малкия планински град Епуен, е обхванал около 11 980 хектара, заяви противопожарната служба на провинция Чубут.

„Ситуацията е все още критична, но с надежда наблюдаваме дъждовете, които започнаха да падат,“ сподели Атила Мисура, жител на Ринкон де Лобос, една от най-силно засегнатите зони.

„Много сме щастливи, надяваме се това да продължи,“ добави той, говорейки по телефона.

Друг пожар с неуточнени размери продължава да гори в националния парк „Лос Алерсес“, а пожарникари се борят с още два пожара в провинциите Чубут и Санта Крус, които са изпепелили приблизително 3 800 хектара.

„Ситуацията в района е по-спокойна, но остава изключително критична,“ заяви губернаторът на провинция Чубут Игнасио Торес, подчертавайки, че региона преживява най-тежката суша от 1965 г. насам.

Противопожарните операции включват над 500 пожарникари, спасители, полицаи и помощен персонал, с десетки местни жители, които активно подпомагат усилията на първа линия.

В резултат на огнената стихия, приблизително 3 000 туристи са били евакуирани от района, а най-малко 10 жилищни сгради са унищожени от огъня. Един пожарникар-доброволец е настанен в интензивно отделение с тежки изгаряния.

През началото на 2025 г. регионът изгуби 32 000 хектара горски площи, в резултат на подобни пожари.