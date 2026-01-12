НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Горски пожари в Аржентина изпепеляват над 15 000 хектара в Патагония

          0
          13
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Горски пожари в южната част на Аржентина са унищожили повече от 15 000 хектара (37 000 акра) земя през тази седмица, въпреки че в част от Патагония започна да вали дъжд, което донесе облекчение на местните жители, съобщи АФП.

          - Реклама -

          Най-големият пожар, който гори от 5 януари в близост до малкия планински град Епуен, е обхванал около 11 980 хектара, заяви противопожарната служба на провинция Чубут.

          „Ситуацията е все още критична, но с надежда наблюдаваме дъждовете, които започнаха да падат,“ сподели Атила Мисура, жител на Ринкон де Лобос, една от най-силно засегнатите зони.

          „Много сме щастливи, надяваме се това да продължи,“ добави той, говорейки по телефона.

          Друг пожар с неуточнени размери продължава да гори в националния парк „Лос Алерсес“, а пожарникари се борят с още два пожара в провинциите Чубут и Санта Крус, които са изпепелили приблизително 3 800 хектара.

          „Ситуацията в района е по-спокойна, но остава изключително критична,“ заяви губернаторът на провинция Чубут Игнасио Торес, подчертавайки, че региона преживява най-тежката суша от 1965 г. насам.

          Противопожарните операции включват над 500 пожарникари, спасители, полицаи и помощен персонал, с десетки местни жители, които активно подпомагат усилията на първа линия.

          В резултат на огнената стихия, приблизително 3 000 туристи са били евакуирани от района, а най-малко 10 жилищни сгради са унищожени от огъня. Един пожарникар-доброволец е настанен в интензивно отделение с тежки изгаряния.

          През началото на 2025 г. регионът изгуби 32 000 хектара горски площи, в резултат на подобни пожари.

          Горски пожари в южната част на Аржентина са унищожили повече от 15 000 хектара (37 000 акра) земя през тази седмица, въпреки че в част от Патагония започна да вали дъжд, което донесе облекчение на местните жители, съобщи АФП.

          - Реклама -

          Най-големият пожар, който гори от 5 януари в близост до малкия планински град Епуен, е обхванал около 11 980 хектара, заяви противопожарната служба на провинция Чубут.

          „Ситуацията е все още критична, но с надежда наблюдаваме дъждовете, които започнаха да падат,“ сподели Атила Мисура, жител на Ринкон де Лобос, една от най-силно засегнатите зони.

          „Много сме щастливи, надяваме се това да продължи,“ добави той, говорейки по телефона.

          Друг пожар с неуточнени размери продължава да гори в националния парк „Лос Алерсес“, а пожарникари се борят с още два пожара в провинциите Чубут и Санта Крус, които са изпепелили приблизително 3 800 хектара.

          „Ситуацията в района е по-спокойна, но остава изключително критична,“ заяви губернаторът на провинция Чубут Игнасио Торес, подчертавайки, че региона преживява най-тежката суша от 1965 г. насам.

          Противопожарните операции включват над 500 пожарникари, спасители, полицаи и помощен персонал, с десетки местни жители, които активно подпомагат усилията на първа линия.

          В резултат на огнената стихия, приблизително 3 000 туристи са били евакуирани от района, а най-малко 10 жилищни сгради са унищожени от огъня. Един пожарникар-доброволец е настанен в интензивно отделение с тежки изгаряния.

          През началото на 2025 г. регионът изгуби 32 000 хектара горски площи, в резултат на подобни пожари.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Google представя нова версия на AI пакета Gemini за онлайн търговия на дребно

          Красимир Попов -
          Google обяви новата версия на своя професионален AI пакет, Gemini Enterprise for Customer Experience (CX), насочена към онлайн търговията на дребно, с цел да...
          Инциденти

          Камион на U-Haul се вряза в тълпа от протестиращи в Лос Анджелис, много ранени

          Красимир Попов -
          Камион на U-Haul се вряза в тълпа от протестиращи на анти-Иранска демонстрация в Лос Анджелис, много хора бяха ранени. Докладвано е, че превозното средство...
          Политика

          Meta призова Австралия да преразгледа забраната за използване на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст

          Красимир Попов -
          Технологичният гигант Meta призова Австралия да преразгледа първата в света забрана за използване на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст. Компанията съобщи, че...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions