Горски пожари в Аржентина изпепеляват над 15 000 хектара в Патагония

Горски пожари в южната част на Аржентина са унищожили повече от 15 000 хектара (37 000 акра) земя през тази седмица, въпреки че в част от Патагония започна да вали дъжд, което донесе облекчение на местните жители, съобщи АФП.
Най-големият пожар, който гори от 5 януари в близост до малкия планински град Епуен, е обхванал около 11 980 хектара, заяви противопожарната служба на провинция Чубут.
Друг пожар с неуточнени размери продължава да гори в националния парк „Лос Алерсес“, а пожарникари се борят с още два пожара в провинциите Чубут и Санта Крус, които са изпепелили приблизително 3 800 хектара.
Противопожарните операции включват над 500 пожарникари, спасители, полицаи и помощен персонал, с десетки местни жители, които активно подпомагат усилията на първа линия.
В резултат на огнената стихия, приблизително 3 000 туристи са били евакуирани от района, а най-малко 10 жилищни сгради са унищожени от огъня. Един пожарникар-доброволец е настанен в интензивно отделение с тежки изгаряния.
През началото на 2025 г. регионът изгуби 32 000 хектара горски площи, в резултат на подобни пожари.
