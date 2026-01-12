НА ЖИВО
          НачалоСвятПолитика

          Гренландия категорично отхвърля американския контрол въпреки заплахите на Тръмп

          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Правителството на Гренландия излезе с остра позиция, заявявайки, че подлагането на арктическия остров под контрола на САЩ е неприемливо „при каквито и да е обстоятелства". Реакцията дойде в отговор на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който заплаши, че Вашингтон ще придобие територията „по един или друг начин".

          Държавният глава на САЩ многократно е изразявал намеренията си да постави датската автономна територия под американска юрисдикция, аргументирайки се с нейното ключово значение за националната сигурност. В отговор на тези амбиции, властите в Нуук бяха категорични. „Съединените щати отново потвърдиха желанието си да завземат Гренландия. Това е нещо, което управляващата коалиция в Гренландия не може да приеме при никакви обстоятелства", се посочва в официалното изявление, цитирано от АФП.

          Тръмп предупреди, че ако САЩ не действат, геополитическите съперници ще се възползват от ситуацията. „Русия или Китай ще го направят, а аз няма да позволя това да се случи“, заяви той, добавяйки, че е отворен за преговори с датския остров, „но така или иначе, ще вземем Гренландия“.

          Напрежението предизвика международна вълна от подкрепа за острова. Миналата седмица шест европейски държави – Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Обединеното кралство – издадоха съвместна декларация с Дания в подкрепа на суверенитета на Копенхаген и Гренландия. В отговор на тази солидарност, правителството на острова заяви: „Въз основа на много положителната декларация на шестте държави членки на НАТО относно Гренландия, правителството на Гренландия ще засили усилията си, за да гарантира, че отбраната на Гренландия се осъществява в рамките на НАТО“. Те подчертаха още, че „Гренландия винаги ще бъде част от западния отбранителен алианс“.

          Дания и нейните европейски партньори изразиха своето изумление от реториката на Тръмп спрямо стратегическия остров, на чиято територия функционира американска военна база още от Втората световна война. Гренландия, която до 1953 г. е била датска колония, получава самоуправление 26 години по-късно. Въпреки обсъжданията за евентуално разхлабване на връзките с Дания, социологическите проучвания сочат, че местното население твърдо се противопоставя на превземане от страна на САЩ.

          - Реклама -

