      понеделник, 12.01.26
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

          Двете страни прекратиха договора по взаимно съгласие

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството на ЦСКА Густаво Бусато обяви раздялата с бразилския вратар Густаво Бусато, който е чужденецът с най-много мачове в историята на клуба.

          „ЦСКА се разделя с бразилския вратар Густаво Бусато. Двете страни прекратяват договора по взаимно съгласие. Густаво Бусато е чужденецът с най-много мачове в историята на нашия клуб – общо 204. 

          Дебютът му за ЦСКА е на 4 август 2019 г., а през сезон 2020/2021 г. печели Купата на България. През последните 6 години и половина Бусато спечели уважението и признателността на всички, които са свързани с „армейската“ футболна идея.

          ЦСКА благодари на Густаво Бусато за всеотдайността и професионализма, които винаги е демонстрирал. Желаем му много бъдещи успехи на футболния терен, здраве и семейно щастие“, написаха от клуба

