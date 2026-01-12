НА ЖИВО
          Хаменей похвали проправителствените митинги като „предупреждение" за САЩ

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей похвали проправителствените митинги, организирани от властите в отговор на двуседмични протести в страната, като заяви, че те са били „предупреждение“ за Съединените щати.

          „Това беше предупреждение към американските политици да спрат с измамите си и да не разчитат на предателски наемници“, заяви Хаменей, цитиран от АФП.

          Думите му идват след многократни заплахи от страна на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, който заплаши с военна интервенция, ако Техеран убие протестиращи.

          „Тези масивни митинги, изпълнени с решителност, осуетиха плана на чуждестранните врагове, който трябваше да бъде изпълнен от местни наемници“, заключи Хаменей.

