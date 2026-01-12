НА ЖИВО
      понеделник, 12.01.26
          Хърватия няма да изпраща войници в Украйна, потвърди премиерът Пленкович

          Снимка: Офис на президента на Република Хърватия / Томислав Бушлета
          Хърватия няма да изпраща свои войници в Украйна, заяви премиерът Андрей Пленкович на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който беше на посещение в страната. Пленкович подчерта, че позицията на Хърватия е ясна и участието на хърватските въоръжени сили в конфликта не е опция.

          Той уточни, че страната ще продължи да помага на Украйна, както и досега, изпращайки военна помощ. „Хърватия вече е изпратила 15 пакета военна помощ“, посочи премиерът и добави, че през пролетта на 2027 г. Хърватия ще бъде домакин на неформална среща на външните министри на НАТО.

          По въпроса за Гренландия, Пленкович призова за диалог и подчерта необходимостта Съединените щати да уважават своите съюзници. Той акцентира, че съюзниците трябва да се уважават взаимно, включително и Вашингтон, и изрази увереност, че с помощта на разговори може да се намери решение на ситуацията. Пленкович припомни, че Гренландия е част от Дания и подчерта важността на качествения диалог за разрешаване на конфликти.

          През последните месеци, след началото на втория си мандат през януари 2025 г., текущият президент на САЩ Доналд Тръмп нееднократно изрази интерес към поемане на контрол над Гренландия, като посочи, че не изключва възможността за използване на „военен или икономически натиск“ за постигане на тази цел.

