Хиляди иранци се събраха на митинг в подкрепа на правителството в Техеран

Днес хиляди демонстранти се събраха на голям площад в Техеран, за да изразят подкрепата си за иранското правителство, докато страната продължава да се бори с мащабни антиправителствени протести. Протестите, които започнаха преди седмици, водят до стотици жертви и се очертават като едно от най-големите предизвикателства за властите от създаването на Ислямската република през 1979 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неколкократно заплаши Иран с военна намеса, ако репресиите срещу протестиращите не спрат. В отговор, иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е готов както за война, така и за преговори, подчертавайки, че страната ще защитава своите интереси.

Въпреки напрежението, иранските власти организираха митинг, на който участниците развяваха националното знаме в знак на подкрепа за правителството. Протестиращите също почетоха паметта на загиналите членове на силите за сигурност по време на антиправителствените демонстрации.

Техеран продължава да смята протестите за „бунт“, а председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран ще отговори на всяко нападение от страна на САЩ и обеща на Тръмп „незабравим урок“.