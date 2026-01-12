НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Хиляди иранци се събраха на митинг в подкрепа на правителството в Техеран

          0
          19
          Техеран
          Техеран
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Днес хиляди демонстранти се събраха на голям площад в Техеран, за да изразят подкрепата си за иранското правителство, докато страната продължава да се бори с мащабни антиправителствени протести. Протестите, които започнаха преди седмици, водят до стотици жертви и се очертават като едно от най-големите предизвикателства за властите от създаването на Ислямската република през 1979 г.

          - Реклама -

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп неколкократно заплаши Иран с военна намеса, ако репресиите срещу протестиращите не спрат. В отговор, иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е готов както за война, така и за преговори, подчертавайки, че страната ще защитава своите интереси.

          Въпреки напрежението, иранските власти организираха митинг, на който участниците развяваха националното знаме в знак на подкрепа за правителството. Протестиращите също почетоха паметта на загиналите членове на силите за сигурност по време на антиправителствените демонстрации.

          Техеран продължава да смята протестите за „бунт“, а председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран ще отговори на всяко нападение от страна на САЩ и обеща на Тръмп „незабравим урок“.

          Днес хиляди демонстранти се събраха на голям площад в Техеран, за да изразят подкрепата си за иранското правителство, докато страната продължава да се бори с мащабни антиправителствени протести. Протестите, които започнаха преди седмици, водят до стотици жертви и се очертават като едно от най-големите предизвикателства за властите от създаването на Ислямската република през 1979 г.

          - Реклама -

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп неколкократно заплаши Иран с военна намеса, ако репресиите срещу протестиращите не спрат. В отговор, иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е готов както за война, така и за преговори, подчертавайки, че страната ще защитава своите интереси.

          Въпреки напрежението, иранските власти организираха митинг, на който участниците развяваха националното знаме в знак на подкрепа за правителството. Протестиращите също почетоха паметта на загиналите членове на силите за сигурност по време на антиправителствените демонстрации.

          Техеран продължава да смята протестите за „бунт“, а председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран ще отговори на всяко нападение от страна на САЩ и обеща на Тръмп „незабравим урок“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Марко Рубио: Системата на международни организации е „дефектна“ и „неефективна“

          Георги Петров -
          Държавният секретар на САЩ, Марко Рубио, заяви през уикенда, че е настъпил край на досега установената международна система от правила и норми, която той...
          Крими

          От последните минути: Има задържан за атаката срещу българското посолство в Скопие

          Никола Павлов -
          Властите в Северна Македония арестуваха 54-годишния Ш.А., който е извършил вандалски акт, счупвайки стъклото на входната врата на посолството на България в Скопие, съобщи...
          България

          Наталия Киселова пред Евроком: Лицата от „домовата книга“ нямат основание да откажат поста служебен премиер

          Катя Илиева -
          Съществува ли хипотеза, при която всички лица, посочени в т.нар. „домова книга“ според Конституцията, да откажат да заемат поста на служебен министър-председател? Този въпрос...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions