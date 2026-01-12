Хиляди се събраха на проправителствен митинг в Техеран (ВИДЕО)

Хиляди иранци се събраха на голям митинг на площад „Енгелаб“ в центъра на Техеран, за да изразят подкрепата си за ислямската република и да почетат паметта на силите за сигурност, които загинаха по време на протестите, съобщава АФП, позовавайки се на кадри от държавната телевизия.

- Реклама -

Множество хора, развяващи знамето на ислямската република, изпълниха площада, докато се четяха молитви в памет на жертвите на протестите, които правителството определи като „бунтове“. Подобни митинги се проведоха и в други ирански градове след призива на президента Масуд Пезешкиан за подкрепа на правителството и силите за сигурност.

Протести и репресии

Докато официалните източници твърдят, че десетки членове на силите за сигурност са били убити, правозащитни групи, базирани извън Иран, съобщават, че стотици, а може би дори хиляди протестиращи са били убити при репресиите, които последваха след протестите. Репортажите за насилие и убийства в страната продължават да предизвикват международна загриженост и критики срещу правителството на Иран.