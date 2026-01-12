НА ЖИВО
      понеделник, 12.01.26
          Хиляди се събраха на проправителствен митинг в Техеран (ВИДЕО)

          Снимка: Vahid Salemi
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Хиляди иранци се събраха на голям митинг на площад „Енгелаб“ в центъра на Техеран, за да изразят подкрепата си за ислямската република и да почетат паметта на силите за сигурност, които загинаха по време на протестите, съобщава АФП, позовавайки се на кадри от държавната телевизия.

          Множество хора, развяващи знамето на ислямската република, изпълниха площада, докато се четяха молитви в памет на жертвите на протестите, които правителството определи като „бунтове“. Подобни митинги се проведоха и в други ирански градове след призива на президента Масуд Пезешкиан за подкрепа на правителството и силите за сигурност.

          Иран обяви тридневен национален траур за загиналите в протестите Иран обяви тридневен национален траур за загиналите в протестите

          Протести и репресии

          Докато официалните източници твърдят, че десетки членове на силите за сигурност са били убити, правозащитни групи, базирани извън Иран, съобщават, че стотици, а може би дори хиляди протестиращи са били убити при репресиите, които последваха след протестите. Репортажите за насилие и убийства в страната продължават да предизвикват международна загриженост и критики срещу правителството на Иран.

