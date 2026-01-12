И в Русе има сериозно повишаване на заболеваемостта от грип

В Русенско се наблюдава повишаване на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания, съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция в Русе, доц. д-р Александър Парашкевов.

Според данни на здравната инспекция, заболеваемостта в региона е достигнала 150,76 на 10 000 души, което е увеличение от 2,5 пъти спрямо предходната седмица. Въпреки това, д-р Парашкевов подчерта, че стойностите все още са далеч от нивото, при което би могла да бъде обявена епидемия, и че повишението е нормално за сезона.

Най-значително увеличение на заболеваемостта се наблюдава сред децата, като най-засегната възрастова група е тази на децата между 5 и 14 години.