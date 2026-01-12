НА ЖИВО
      понеделник, 12.01.26
          Здраве

          И в Русе има сериозно повишаване на заболеваемостта от грип

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          В Русенско се наблюдава повишаване на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания, съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция в Русе, доц. д-р Александър Парашкевов.

          Според данни на здравната инспекция, заболеваемостта в региона е достигнала 150,76 на 10 000 души, което е увеличение от 2,5 пъти спрямо предходната седмица. Въпреки това, д-р Парашкевов подчерта, че стойностите все още са далеч от нивото, при което би могла да бъде обявена епидемия, и че повишението е нормално за сезона.

          Най-значително увеличение на заболеваемостта се наблюдава сред децата, като най-засегната възрастова група е тази на децата между 5 и 14 години.

