      вторник, 13.01.26
          Иран и Съединените щати водят тайни дипломатически преговори, Белият дом потвърждава

          Снимка: Труд
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Иранските власти се свързали с Стивън Уиткоф, специалния пратеник на президента на САЩ, като контактът бил по много различен начин от публичните послания на Техеран, съобщи говорителката на Белия дом Каролайн Ливит. Тя разкри, че този контакт бил част от тайни дипломатически усилия и подчерта, че Стивън Уиткоф ще играе важна роля в бъдещите дипломатически отношения със Съединените щати и Иран.

          „Имаше служител на иранското правителство…, който се е свързал със специалния пратеник Уиткоф, един от най-близките довереници на президента, с много различен тон от този, който чувахте публично“, заяви Ливит.

          Според говорителката, тези задкулисни контакти са били широко обсъждани в медиите, а президентът на САЩ е готов да разгледа тези сигнали и възможността за по-нататъшно дипломатическо разрешаване на напрежението с Иран. Въпреки дипломатичните усилия, Ливит подчерта, че Тръмп не се колебае да предприеме военни действия, ако ситуацията го изисква, като отбеляза, че Иран знае това добре.

          Тя също така нарече „абсурдни“ заплахите на Мохамед Багер Галибаф, председател на иранския Меджлис, който заяви, че Иран е готов да даде на Тръмп „незабравим урок“, ако Съединените щати атакуват Ислямската република.

          Последвайте Евроком в Google News

