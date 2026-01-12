НА ЖИВО
          Испанската полиция конфискува рекорден обем кокаин в открито море

          Снимка: БГНЕС
          Испанската полиция извърши най-голямата си конфискация на кокаин в открито море, след като прихвана кораб, пътуващ от Бразилия за Европа, с близо 10 тона от наркотика, скрит в пратка сол. Операцията доведе до ареста на 13 души на борда на плавателния съд.

          След акцията, която се проведе в открито море, горивото на кораба свършило и той бил теглен до пристанището в Санта Круз на остров Тенерифе от бреговата охрана. Служителите са иззели 294 бали с кокаин и пистолет. На кадри от операцията се вижда как полицаи използват лопати и ръце, за да извадят наркотика изпод солта, преди да прехвърлят балите на кея.

          В международната операция са участвали и агенти от Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA), Федералната полиция на Бразилия, Националната агенция за борба с организираната престъпност на Великобритания, както и властите от Франция и Португалия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

