Испанската полиция конфискува рекорден обем кокаин в открито море

Испанската полиция извърши най-голямата си конфискация на кокаин в открито море, след като прихвана кораб, пътуващ от Бразилия за Европа, с близо 10 тона от наркотика, скрит в пратка сол. Операцията доведе до ареста на 13 души на борда на плавателния съд.

След акцията, която се проведе в открито море, горивото на кораба свършило и той бил теглен до пристанището в Санта Круз на остров Тенерифе от бреговата охрана. Служителите са иззели 294 бали с кокаин и пистолет. На кадри от операцията се вижда как полицаи използват лопати и ръце, за да извадят наркотика изпод солта, преди да прехвърлят балите на кея.

В международната операция са участвали и агенти от Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA), Федералната полиция на Бразилия, Националната агенция за борба с организираната престъпност на Великобритания, както и властите от Франция и Португалия.