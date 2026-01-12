ISW: Русия създаде „Геран-5“ за удари по украинската ПВО

Руските сили са модифицирали своите дронове „Шахед“/„Геран“ за удари срещу украинските системи за противовъздушна отбрана (ПВО), според анализ на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна съобщи, че в началото на 2026 г. руската армия за първи път е използвала нов вариант на далекобойния безпилотен летателен апарат „Геран“ – „Геран-5“ – при атака. Този дрон може да носи бойна глава с тегло приблизително 90 кг и има обявен обхват от приблизително 1000 км.

ISW отбелязва, че Русия вероятно е открила вътрешна производствена линия за този нов тип дрон, което е станало възможно благодарение на трансфера на ирански технологии.

Анализаторите също така подчертават, че Русия вероятно възнамерява да използва „Геран-5“ за поразяване на въздушни цели, а не само наземни, което потенциално би укрепило ударните системи и възможностите на Русия за противовъздушна отбрана.

ГУР съобщава, че руските сили разработват метод за изстрелване на дронове „Геран-5“ от самолети, включително щурмови самолети Су-25, и въоръжават тези дронове с ракети „въздух-въздух“ Р-73.

ISW отбелязва, че Русия все повече модифицира своите дронове, за да поразяват въздушни компоненти на украинската система за противовъздушна отбрана, получавайки допълнителни възможности за унищожаване на украински дронове-прехващачи и изтребители.

„Целта е да се увеличат щетите, нанасяни от руските системи за удари с голям обсег, на фона на продължаващите иновации в украинската противовъздушна отбрана“, подчертават анализаторите.