НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ISW: Русия създаде „Геран-5“ за удари по украинската ПВО

          0
          10
          Геран-5
          Геран-5
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските сили са модифицирали своите дронове „Шахед“/„Геран“ за удари срещу украинските системи за противовъздушна отбрана (ПВО), според анализ на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

          - Реклама -

          Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна съобщи, че в началото на 2026 г. руската армия за първи път е използвала нов вариант на далекобойния безпилотен летателен апарат „Геран“ – „Геран-5“ – при атака. Този дрон може да носи бойна глава с тегло приблизително 90 кг и има обявен обхват от приблизително 1000 км.

          ISW отбелязва, че Русия вероятно е открила вътрешна производствена линия за този нов тип дрон, което е станало възможно благодарение на трансфера на ирански технологии.

          Анализаторите също така подчертават, че Русия вероятно възнамерява да използва „Геран-5“ за поразяване на въздушни цели, а не само наземни, което потенциално би укрепило ударните системи и възможностите на Русия за противовъздушна отбрана.

          ГУР съобщава, че руските сили разработват метод за изстрелване на дронове „Геран-5“ от самолети, включително щурмови самолети Су-25, и въоръжават тези дронове с ракети „въздух-въздух“ Р-73.

          ISW отбелязва, че Русия все повече модифицира своите дронове, за да поразяват въздушни компоненти на украинската система за противовъздушна отбрана, получавайки допълнителни възможности за унищожаване на украински дронове-прехващачи и изтребители.

          „Целта е да се увеличат щетите, нанасяни от руските системи за удари с голям обсег, на фона на продължаващите иновации в украинската противовъздушна отбрана“, подчертават анализаторите.

          Руските сили са модифицирали своите дронове „Шахед“/„Геран“ за удари срещу украинските системи за противовъздушна отбрана (ПВО), според анализ на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

          - Реклама -

          Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна съобщи, че в началото на 2026 г. руската армия за първи път е използвала нов вариант на далекобойния безпилотен летателен апарат „Геран“ – „Геран-5“ – при атака. Този дрон може да носи бойна глава с тегло приблизително 90 кг и има обявен обхват от приблизително 1000 км.

          ISW отбелязва, че Русия вероятно е открила вътрешна производствена линия за този нов тип дрон, което е станало възможно благодарение на трансфера на ирански технологии.

          Анализаторите също така подчертават, че Русия вероятно възнамерява да използва „Геран-5“ за поразяване на въздушни цели, а не само наземни, което потенциално би укрепило ударните системи и възможностите на Русия за противовъздушна отбрана.

          ГУР съобщава, че руските сили разработват метод за изстрелване на дронове „Геран-5“ от самолети, включително щурмови самолети Су-25, и въоръжават тези дронове с ракети „въздух-въздух“ Р-73.

          ISW отбелязва, че Русия все повече модифицира своите дронове, за да поразяват въздушни компоненти на украинската система за противовъздушна отбрана, получавайки допълнителни възможности за унищожаване на украински дронове-прехващачи и изтребители.

          „Целта е да се увеличат щетите, нанасяни от руските системи за удари с голям обсег, на фона на продължаващите иновации в украинската противовъздушна отбрана“, подчертават анализаторите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Бивш директор на МИ6 посочи как да разпознаем фалшивия от истинския Путин

          Иван Христов -
          Руският президент Владимир Путин редовно използва двойници по време на публични събития, за да минимизира заплахата от убийство на фона на пълномащабната война срещу...
          Война

          Руски военни свалиха F-16 на ВСУ с две ракети

          Иван Христов -
          Руски военни са успели да свалят с две ракети американски изтребител F-16, който е бил част от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това съобщи...
          Война

          Украински военен: Руската армия използва по нов начин лошото време за пробиви на отбраната на ВСУ

          Иван Христов -
          Руснаците се опитват да се възползват максимално от лошите метеорологични условия и активно придвижват части по линията на съприкосновение, но правят това по различен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions