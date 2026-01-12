НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПравосъдие

          Израелската полиция обяви бивш съветник на Нетаняху за „издирван беглец“

          0
          30
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          За първи път израелските органи на реда официално определиха Гисаел Айнхорн, бивш съветник от предизборния щаб на премиера Бенямин Нетаняху, като „издирван беглец“. Развитието е във връзка с разследването по аферата „Катаргейт“, съобщава The Times of Israel.

          - Реклама -

          По време на изслушване в Първоинстанционния съд в Ришон ле Зион, полицията уведоми магистратите, че Айнхорн е заподозрян по делото и се разследва за действия, свързани с изтичане на поверителна информация. Властите потвърдиха, че срещу него има издадена заповед за арест, но той „избягва да се върне в Израел и се счита за беглец“.

          Според наличната информация бившият съветник се намира на територията на Сърбия. Полицията изтъква, че пребиваването му в чужбина сериозно затруднява съдебното разследване на случая.

          На същото съдебно заседание разследващите органи поискаха удължаване с два месеца на ограничителните мерки, наложени на Йонатан Урих. Тези условия му забраняват всякаква комуникация с лица, свързани със скандала, както и с министър-председателя Бенямин Нетаняху. Също така на Урих е забранено да работи в кабинета на премиера. Уточнява се, че самият Нетаняху не е сред заподозрените по това дело.

          За първи път израелските органи на реда официално определиха Гисаел Айнхорн, бивш съветник от предизборния щаб на премиера Бенямин Нетаняху, като „издирван беглец“. Развитието е във връзка с разследването по аферата „Катаргейт“, съобщава The Times of Israel.

          - Реклама -

          По време на изслушване в Първоинстанционния съд в Ришон ле Зион, полицията уведоми магистратите, че Айнхорн е заподозрян по делото и се разследва за действия, свързани с изтичане на поверителна информация. Властите потвърдиха, че срещу него има издадена заповед за арест, но той „избягва да се върне в Израел и се счита за беглец“.

          Според наличната информация бившият съветник се намира на територията на Сърбия. Полицията изтъква, че пребиваването му в чужбина сериозно затруднява съдебното разследване на случая.

          На същото съдебно заседание разследващите органи поискаха удължаване с два месеца на ограничителните мерки, наложени на Йонатан Урих. Тези условия му забраняват всякаква комуникация с лица, свързани със скандала, както и с министър-председателя Бенямин Нетаняху. Също така на Урих е забранено да работи в кабинета на премиера. Уточнява се, че самият Нетаняху не е сред заподозрените по това дело.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Валентин Кардамски: САЩ трябва да знаят, че Иран не е Венецуела

          Златина Петкова -
          "САЩ трябва да знаят, че Иран не е Венецуела." Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Кардамски...
          Общество

          БУНТ: Най-голямата стачка в историята на Ню Йорк парализира града

          Никола Павлов -
          Над 15 000 медицински сестри в Ню Йорк започнаха стачка, като това е най-голямата стачка в историята на града, съобщават местните медии. Причината за...
          Общество

          Силната зимна буря в Истанбул спря 124 полета и затрудни градския транспорт

          Дамяна Караджова -
          Заради усложнената зимна обстановка и очакваните интензивни снеговалежи, Истанбул обяви нови ограничения и отмени 124 полета.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions