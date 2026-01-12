За първи път израелските органи на реда официално определиха Гисаел Айнхорн, бивш съветник от предизборния щаб на премиера Бенямин Нетаняху, като „издирван беглец“. Развитието е във връзка с разследването по аферата „Катаргейт“, съобщава The Times of Israel.

По време на изслушване в Първоинстанционния съд в Ришон ле Зион, полицията уведоми магистратите, че Айнхорн е заподозрян по делото и се разследва за действия, свързани с изтичане на поверителна информация. Властите потвърдиха, че срещу него има издадена заповед за арест, но той „избягва да се върне в Израел и се счита за беглец“.

Според наличната информация бившият съветник се намира на територията на Сърбия. Полицията изтъква, че пребиваването му в чужбина сериозно затруднява съдебното разследване на случая.

На същото съдебно заседание разследващите органи поискаха удължаване с два месеца на ограничителните мерки, наложени на Йонатан Урих. Тези условия му забраняват всякаква комуникация с лица, свързани със скандала, както и с министър-председателя Бенямин Нетаняху. Също така на Урих е забранено да работи в кабинета на премиера. Уточнява се, че самият Нетаняху не е сред заподозрените по това дело.