      понеделник, 12.01.26
          Ювентус разби Кремонезе у дома

          Възходът на тима на Спалети продължава

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ювентус даде сериозна заявка за силен втори полусезон, след като записа впечатляваща победа с 5:0 над Кремонезе в двубой от 20-ия кръг на италианската Серия „А“.

          Торинският гранд демонстрира отлична форма и напълно надигра своя съперник, като не остави никакви съмнения в превъзходството си.

          Домакините удариха рано в срещата. В 12-ата минута Бремер се разписа след ситуация с известна доза шанс, а само три минути по-късно Джонатан Дейвид удвои преднината. Ювентус продължи да натиска и в 35-ата минута Кенан Йълдъз направи резултата 3:0, с което мачът до голяма степен бе решен още преди почивката.

          След подновяването на играта превъзходството на „Старата госпожа“ отново си пролича. В 48-ата минута Федерико Терачано си отбеляза автогол, а в 64-ата Уестън Маккени оформи крайния резултат.

          Двубоят предложи и няколко спорни момента. Кремонезе първоначално получи дузпа в 26-ата минута, но след намеса на ВАР тя бе отменена. Малко по-късно бе отсъден и наказателен удар в полза на Ювентус, който също предизвика дискусии.

          С този успех Ювентус се изкачи до четвъртото място във временното класиране с 39 точки – актив, който имат още Наполи и Рома, като неаполитанците са с мач по-малко. Кремонезе пък продължава негативната си серия и остава без победа вече в шести пореден шампионатен двубой, заемайки 13-ата позиция с 22 точки.

          

