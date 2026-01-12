Камион на U-Haul се вряза в тълпа от протестиращи в Лос Анджелис, много ранени

Камион на U-Haul се вряза в тълпа от протестиращи на анти-Иранска демонстрация в Лос Анджелис, много хора бяха ранени. Докладвано е, че превозното средство носи послания в подкрепа на аятолаха.
- Реклама -
Шофьорът е задържан, а на място е изпратен екип за обезвреждане на бомби.
Все още няма данни за жертви.
Камион на U-Haul се вряза в тълпа от протестиращи на анти-Иранска демонстрация в Лос Анджелис, много хора бяха ранени. Докладвано е, че превозното средство носи послания в подкрепа на аятолаха.
- Реклама -
Шофьорът е задържан, а на място е изпратен екип за обезвреждане на бомби.
Все още няма данни за жертви.