      понеделник, 12.01.26
          Камион на U-Haul се вряза в тълпа от протестиращи в Лос Анджелис, много ранени

          Снимка: Х
          Камион на U-Haul се вряза в тълпа от протестиращи на анти-Иранска демонстрация в Лос Анджелис, много хора бяха ранени. Докладвано е, че превозното средство носи послания в подкрепа на аятолаха.

          Шофьорът е задържан, а на място е изпратен екип за обезвреждане на бомби.

          Все още няма данни за жертви.

