      понеделник, 12.01.26
          Политика

          Киев: Един от най-близките хора на Путин е в тежко състояние, търсят му наследник

          Рамзан Кадиров
          Рамзан Кадиров
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Главата на Чечения, Рамзан Кадиров, е в тежко здравословно състояние, след като бъбреците му отказали, съобщава „Укринформ“, позовавайки се на източници от Главното разузнавателно управление на Украйна. Кадиров се намира в собствената си болница в Чечения, а в момента около него са се събрали членове на семейния клан, включително и от други страни.

          Поради бъбречната недостатъчност на Кадиров, Кремъл е активизирал процеса за определяне на негов наследник. Според информацията, Кремъл разглежда няколко кандидати за поста на нов лидер на Чечения. Сред най-удобните фигури за Кремъл се открояват:

          • Магомед Даудов, ръководител на чеченското правителство;
          • Апти Алаудинов, командир на специалния отряд „Ахмат“;
          • Ахмат Кадиров, 20-годишен син на Рамзан Кадиров и регионален председател на Руското движение на децата и младежта.
          Рамзан Кадиров за война с Европа: Няма да се церемоним, чакаме заповед Рамзан Кадиров за война с Европа: Няма да се церемоним, чакаме заповед

          Рамзан Кадиров за война с Европа: Няма да се церемоним, чакаме заповед Рамзан Кадиров за война с Европа: Няма да се церемоним, чакаме заповед
