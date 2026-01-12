Киев: Един от най-близките хора на Путин е в тежко състояние, търсят му наследник

Главата на Чечения, Рамзан Кадиров, е в тежко здравословно състояние, след като бъбреците му отказали, съобщава „Укринформ“, позовавайки се на източници от Главното разузнавателно управление на Украйна. Кадиров се намира в собствената си болница в Чечения, а в момента около него са се събрали членове на семейния клан, включително и от други страни.

- Реклама -

Поради бъбречната недостатъчност на Кадиров, Кремъл е активизирал процеса за определяне на негов наследник. Според информацията, Кремъл разглежда няколко кандидати за поста на нов лидер на Чечения. Сред най-удобните фигури за Кремъл се открояват: