Кипър поиска помощ от САЩ, Израел, Великобритания и Франция за разследване на хибридна атака

Кипър обяви, че е поискал техническа помощ от Съединените щати, Израел, Великобритания и Франция за разследване на видеоклип, който властите определят като хибридна атака. Видео материалът, публикуван на 8 януари в социалната платформа X, съдържа манипулирани кадри с участието на висши политически и бизнес фигури. Съдържанието включва предполагаеми разговори относно съмнителни бизнес практики и финансиране.

„Сериозни индикации" за злонамерена манипулация и организирана пропаганда – Янис Антониу, заместник-правителственият говорител на Кипър, подчерта, че видеото цели подкопаване на почтеността на президента Никос Христодулидис.

Властите твърдят, че видеото е комбинация от автентични кадри, но с редактиран звук и образ. За разследването на инцидента са привлечени специализирани екипи, включително разузнавателни агенции, които оценяват възможното участие на чуждестранни сили, като се изследва руска следа. Въпреки разследванията, част от обществото вече е възприело съдържанието на видеото като факт.

Разследването обхваща както публикувания видеоклип, така и профила в социалните медии, от който е споделен. Включени са и анализи на съдържанието и потенциалните връзки на профила. В момента полицията работи в тясно сътрудничество с Юридическата служба и експертни екипи, като разследването се счита както за криминално, така и за въпрос на национална сигурност.

В същото време Демократическата партия (ДИКО) проведе заседание, за да обсъди последиците от видеото и възможни действия срещу участниците в инцидента. Бившият министър на енергетиката Йоргос Лакотрпис, участник във видеото, вече е дал показания пред полицията и е предоставил материали за оценка.

Властите предупреждават, че преди завършването на разследването не трябва да се правят прибързани изводи, тъй като подобни действия могат да усилят ефекта от евентуална координирана кампания за дезинформация.