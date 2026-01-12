Кметът на столичния район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев съобщи в социалната мрежа Facebook, че е постигнал договореност със заместник-кмета на Столична община Надежда Бобчева относно финансирането на дейностите по сметопочистване и сметоизвозване за месец януари.

Районният кмет поясни, че средствата се осигуряват от Столична община, тъй като районните администрации не разполагат със самостоятелни бюджети. Според д-р Георгиев договарянето на поредния финансов транш е било от ключово значение за непрекъсваемостта на работния процес и недопускането на проблеми със събирането на отпадъците.

Д-р Георгиев акцентира върху уникалния статут на района в контекста на тези дейности. Той отбеляза, че единствено „Изгрев“ от всички засегнати райони извършва сам сметопочистването и сметоизвозването. Организацията, работниците и използваната техника са изцяло на районната администрация. Той уточни, че на територията на кварталите „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“ не оперират частни фирми, доброволци, граждански сдружения или звена на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), включително и за извозването на едрогабаритни отпадъци.

Въпреки съществуващите трудности, д-р Георгиев беше категоричен: „Криза с боклука в нашия район няма и няма да има“.

Междувременно ситуацията в друг столичен район – „Подуяне“, остава усложнена. Там контейнерите за смет преливат, а отпадъците не се събират регулярно. Районният кмет Кристиян Христов алармира, че обстановката не показва признаци на подобрение.