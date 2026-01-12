НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Кметът на район „Изгрев“ осигури финансиране за сметопочистването през януари

          0
          14
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Кметът на столичния район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев съобщи в социалната мрежа Facebook, че е постигнал договореност със заместник-кмета на Столична община Надежда Бобчева относно финансирането на дейностите по сметопочистване и сметоизвозване за месец януари.

          - Реклама -

          Районният кмет поясни, че средствата се осигуряват от Столична община, тъй като районните администрации не разполагат със самостоятелни бюджети. Според д-р Георгиев договарянето на поредния финансов транш е било от ключово значение за непрекъсваемостта на работния процес и недопускането на проблеми със събирането на отпадъците.

          Д-р Георгиев акцентира върху уникалния статут на района в контекста на тези дейности. Той отбеляза, че единствено „Изгрев“ от всички засегнати райони извършва сам сметопочистването и сметоизвозването. Организацията, работниците и използваната техника са изцяло на районната администрация. Той уточни, че на територията на кварталите „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“ не оперират частни фирми, доброволци, граждански сдружения или звена на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), включително и за извозването на едрогабаритни отпадъци.

          Въпреки съществуващите трудности, д-р Георгиев беше категоричен: „Криза с боклука в нашия район няма и няма да има“.

          Междувременно ситуацията в друг столичен район – „Подуяне“, остава усложнена. Там контейнерите за смет преливат, а отпадъците не се събират регулярно. Районният кмет Кристиян Христов алармира, че обстановката не показва признаци на подобрение.

          Кметът на столичния район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев съобщи в социалната мрежа Facebook, че е постигнал договореност със заместник-кмета на Столична община Надежда Бобчева относно финансирането на дейностите по сметопочистване и сметоизвозване за месец януари.

          - Реклама -

          Районният кмет поясни, че средствата се осигуряват от Столична община, тъй като районните администрации не разполагат със самостоятелни бюджети. Според д-р Георгиев договарянето на поредния финансов транш е било от ключово значение за непрекъсваемостта на работния процес и недопускането на проблеми със събирането на отпадъците.

          Д-р Георгиев акцентира върху уникалния статут на района в контекста на тези дейности. Той отбеляза, че единствено „Изгрев“ от всички засегнати райони извършва сам сметопочистването и сметоизвозването. Организацията, работниците и използваната техника са изцяло на районната администрация. Той уточни, че на територията на кварталите „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“ не оперират частни фирми, доброволци, граждански сдружения или звена на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), включително и за извозването на едрогабаритни отпадъци.

          Въпреки съществуващите трудности, д-р Георгиев беше категоричен: „Криза с боклука в нашия район няма и няма да има“.

          Междувременно ситуацията в друг столичен район – „Подуяне“, остава усложнена. Там контейнерите за смет преливат, а отпадъците не се събират регулярно. Районният кмет Кристиян Христов алармира, че обстановката не показва признаци на подобрение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Трагедия в Габрово: Двама загинаха при пожар, прокуратурата проверява версия за убийство

          Георги Петров -
          Двама души са загубили живота си вследствие на пожар в Габрово рано тази сутрин. Тъжната новина бе потвърдена от Окръжната прокуратура в града. Сигналът за...
          Война

          Reuters: Отвличането на Мадуро демонстрира ограничените възможности на Китай

          Иван Христов -
          Отвличането на Николас Мадуро е разкрило ограничените възможности на Китай, пише Reuters. Изданието, позовавайки се на източници, твърди, че една от целите на американската...
          България

          Поетът Николай Милчев: Да оставиш България да се върти по леда, го могат само политиците

          Екип Евроком -
          Да оставиш България да се върти по леда, го могат само политиците. Това написа писателят и поет Николай Милчев във Фейсбук по повод връчването...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions