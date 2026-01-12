Комисарят по отбраната: ЕС трябва да създаде съвместни въоръжени сили

Страните от Европейския съюз (ЕС) трябва да обмислят създаването на единна военна сила, която в крайна сметка би могла да замени американската армия в Европа, заяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от LRT.

Кубилюс предложи идеята за създаване на „силна постоянна европейска военна сила от 100 000 войници“ като възможен начин за по-добра защита на континента.

„Как да заменим 100 000 американски войници, които са гръбнакът на европейските въоръжени сили?“, попита той в реч в Швеция.

Изданието отбелязва, че предложението му идва в момент, когато изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за желанието му да завземе Гренландия засилиха опасенията сред съюзниците от НАТО относно надеждността на Вашингтон.

Добавя се, че опасенията относно ангажимента на Тръмп към Европа вече са накарали страните от НАТО да положат по-големи усилия за укрепване на въоръжените си сили, предвид заплахата, представлявана от Русия.

Както се отбелязва в статията, идеи за създаване на централизирана европейска армия се носят от години. Те обаче не са получили никаква подкрепа, тъй като страните не са склонни да се откажат от контрола над въоръжените си сили.

Добавя се, че САЩ са оказали натиск върху европейските си съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност и също така са намекнали, че биха могли да изтеглят войските си от континента, за да се съсредоточат върху Китай.

„В такива времена не трябва да избягваме критични въпроси, свързани с институционалната ни готовност за отбрана“, изрази мнение Кубилюс.

Той също така смята, че е необходимо да се създаде Европейски съвет за сигурност – орган от големи държави от ЕС, който може да включва и Обединеното кралство.

Според европейския комисар по отбраната този орган би могъл да помогне за ускоряване на вземането на решения относно европейската отбрана.

„Европейският съвет за сигурност би могъл да се състои от основни постоянни членове, както и от няколко ротационни членове. Общо около 10-12 членове, чиято задача е да обсъждат най-важните въпроси на отбраната“, добави той.