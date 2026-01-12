Комисията за национална сигурност на Върховната Рада не подкрепи оставката на Василий Малюк от СБУ

Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната Рада не подкрепи оставката на ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Василий Малюк, обяви в понеделник депутатът Ярослав Железняк, цитиран от „Зеркало недели“.

„Комисията по отбрана на Върховната рада разгледа предложението на президента за освобождаване на ръководителя на СБУ Васил Малюк и не подкрепи решението“, написа депутатът.

Той отбеляза, че само седем членове на комисията са подкрепили предложението на президента, шестима са гласували против, а двама са се въздържали (комисията има общо 19 членове към януари 2026 г.).

В същото време, според процедурата, предложението все още трябва да бъде внесено за парламентарно гласуване, което вероятно ще се проведе тази седмица.

„Изглежда, че „комисията не го препоръчва за разглеждане от пленарната зала“. Това обаче (особено като се има предвид спазването на закона от страна на Службата), няма да попречи на резолюцията да бъде поставена на гласуване и тогава са необходими 226+ гласа. Въпреки че не мисля, че ще има гласове за това в момента“, написа Железняк.

За оставката на Василий Малюк се заговори за първи път на фона на широко разпространени кадрови промени на 2 януари. Според медийни източници, Зеленски възнамерява да го назначи за ръководител на Службата за външно разузнаване или секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана.

Малюк първоначално се съпротивлява на подобно преназначаване, но на 5 януари обявява оставката си, добавяйки, че ще остане в системата и ще работи по „операции от световна класа“.

В същия ден Зеленски назначава Евгений Хмара, ръководител на Центъра за специални операции „А“, за изпълняващ длъжността ръководител на Службата за сигурност на Украйна.

Трябва да се отбележи, че в парламента е регистрирано президентско предложение за освобождаване на ръководителя на СБУ, но не е внесено предложение за назначаване на нов ръководител на Службата за сигурност.