      вторник, 13.01.26
          Конгресмен Ранди Файн внесе законопроект за анексиране на Гренландия към САЩ

          Снимка: Alex Wong/Getty Images; Juliette Pavy/Bloomberg via Getty Images
          Републиканецът Ранди Файн внесе в Конгреса на САЩ законопроект, който предвижда анексирането на Гренландия към Съединените щати и предоставянето на щатски статут на острова. Законопроектът е обоснован с необходимостта от защита на американските интереси в Арктика, особено в контекста на нарастващото присъствие на Русия и Китай, които според Файн „агресивно разширяват“ своето влияние в региона, докладва РИА Новости.

          „Който контролира Гренландия, контролира арктическите корабни пътища и архитектурата на сигурността, която защитава Съединените щати. Америка не може да остави това бъдеще в ръцете на режими, които презират нашите ценности и се стремят да подкопаят нашата сигурност“, заяви Файн.

          Ако бъде приет, законопроектът ще позволи на президента Доналд Тръмп да предприеме всякакви стъпки, които счита за необходими за анексирането или придобиването на Гренландия, включително представянето на доклад до Конгреса с необходимите изменения.

          Гренландия е част от Датското кралство и е получила автономия през 2009 г. със способността да управлява вътрешната си политика. Въпреки това, островът остава под контрола на Копенхаген.

          Планове на Тръмп за Гренландия

          От началото на втория си мандат, Тръмп многократно е заявявал, че островът трябва да стане част от САЩ, позовавайки се на стратегическото му значение за националната сигурност. Президентът не е обещал да не използва военна сила за постигането на тази цел и не е дал окончателен отговор на въпроса дали Гренландия или запазването на НАТО е по-важно за него.

          През декември 2025 г. Тръмп назначи Джеф Ландри, губернатора на Луизиана, за специален пратеник за Гренландия. Ландри потвърди намерението на Съединените щати да анексират острова.

          Наскоро, след военната операция на САЩ в Венецуела, Тръмп отново изрази убеждението си, че САЩ се нуждаят от Гренландия. Това съвпадна с публикация в социалните медии X от съпругата на заместник-началника на кабинета на Белия дом, Стивън Милър, която публикува изображение на Гренландия с американския флаг и надписа „Очаквайте скоро“.

          Реакция на Гренландия и Дания

          Тези изявления предизвикаха остри критики в Гренландия, където лидерите на всички пет парламентарни партии издадоха съвместно изявление, осъждащо реториката на Вашингтон и противопоставящо се на присъединяването към САЩ. Датският посланик в САЩ, Йеспер Мьолер Сьоренсен, напомни, че Копенхаген и Вашингтон са близки съюзници и добави, че всяко подобно предложение трябва да бъде разгледано с голямо внимание.

          През януари, страните от ЕС започнаха да обсъждат възможния отговор, ако заплахите на САЩ се окажат сериозни.

